Брат Александра Кокорина: «Водитель нас оскорбил, сказал слово «петух»

Брат форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл, который находится в СИЗО-2 «Бутырка», рассказал об оскорблении со стороны водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука.

«Я давно понял, как нельзя себя вести, еще в изоляторе временного содержания. Но хочу, чтобы вы знали – мы же не на пустом месте набросились. Нас оскорбили! Сложно сдержать [себя], когда тебя называют таким словом. Вы спросите тут в камерах, что означает слово «петух». А водитель именно его сказал.

Конечно, одно слово не стоит того, чтобы здесь сидеть. Вот и говорю, что все понял», – приводит слова Кокорина «Московский комсомолец».

Окончательное решение по делу Кокориных, Павла Мамаева и их товарища Александра Протасовицкого будет вынесено 8 декабря.

Кирилл Кокорин – один из участников драки с Соловчуком: вместе с Мамаевым он активно бил водителя по голове.

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