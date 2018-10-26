Сын поддержал голкипера после смерти матери трогательным письмом – тот набил послание татуировкой

Трогательная история произошла с голкипером колумбийского «Атлетико Букараманга» Луис Дельгадо. Вратарь пережил ряд серьезных ударов в жизни: сначала его дисквалифицировали на год за употребление допинга, а летом 2018-го он потерял жену – она умерла от рака груди, с которым боролась шесть лет.

Пережить трагедию Луису помог сын Матиас. Он однажды оставил папе записку: «Понимаю, насколько тебе тяжело без моей мамы, но знай, я всегда с тобой и очень сильно люблю тебя. Ты сделаешь для меня все что угодно. И я тоже». Под словами он нарисовал себя и родителей, которые летят по небу. Это послание Дельгадо набил в татуировкой на ноге.

В середине октября кипер вернулся на поле – вышел во втором тайме матча против «Бояка Чико». На трибуне его естественно поддерживал Матиас. «Перед матчем папа рассказал, что сделал татуировку по моему рисунку, а после матча мне показалось, что будто мама мысленно попросила меня побежать к папе на поле и обнять его.

Я счастлив, что он опять играет. После того, как его поймали на допинге, мы все были очень расстроены, но мама всегда поддерживала папу и я верил, что он вернется на поле. Все дети желают самого лучшего своим родителям. Я знаю, что мой папа – боец и он будет держаться до конца», – сказал парнишка после матча.

Дельгадо 38 лет.

Всю карьеру он провел в колумбийской Высшей лиге.

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