Трагедия в Лестере, разгром от «Ливерпуля» и дубль Роналду. Весь футбол субботы перед Класико

Англия

Событие дня, на которое вы кликнете

«Ливерпуль» вышел на первое место в чемпионате. Да, временно, да, скорее всего, лишь до понедельника, но это все равно верхняя строчка. «Красные» разнесли «Кардифф» – 4:1, причем в первом тайме владение мячом дошло до 86% и сравнялось с рейтингом поддержки Владимира Путина. У Мане дубль, у Салаха гол (четвертый в трех матчах), у Шачири дебютный забитый мяч за «Ливерпуль».

Цифра дня

«Ливерпуль» пропустил на «Энфилде» – в Премьер-лиге этого не случалось 918 минут. «Кардиффу» откровенно повезло: рикошет от ноги Ван Дейка, гол между ног Алиссона – все кричало о том, что серия должна была продолжиться.

Неочевидное событие дня, которым можно козырять перед дружками

Джейми Варди неожиданно остался на скамейке в матче с «Вест Хэмом». Авторитетная The Telegraph за день до стартового свистка писала, что Клод Пюэль выведет страйкера из основы. Причина: лайки жены Варди под твитами с критикой тренера. Джейми впрыгнул в игру в перерыве при счете 0:1 и лишь раз ударил в створ, зато в той атаке, в которой «лисы» вырвали ничью.

Гол дня

Та самая банка, которая принесла «Лестеру» один балл – дальний выстрел Ндиди с рикошетом от ноги Бальбуэны.

Цитата дня

«Это лучший состав в Премьер-лиге. Не думаю, что мы способны выиграть титул. Но мы стараемся наслаждаться каждой игрой и делаем это для наших болельщиков. Я не смотрю в таблицу постоянно и не слежу за нашими новыми рекордами», – сказал Хави Грасия после победы «Уотфорда» над «Хаддерсфилдом» (3:0). Его «шершни» набрали 19 очков в 10 турах и выдали лучший старт клуба с 1983 года. Та команда, кстати, финишировала второй в старом Первом дивизионе.

Испания

Событие дня, на которое вы кликнете

Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид»)Getty Images

«Атлетико» забрался на первое место в Примере. Мадридский клуб продуктивно пережил 3 дня после разгрома от «Дортмунда» и влил 2 гола «Сосьедаду». «Индейцы» настолько доминировали, что не допустили ни одного удара в створ, и вколотили дуплетом на 45-й и 60-й минутах. Как минимум, на день «Атлетико» останется лидером чемпионата Испании – у него на 1 балл больше, но у «Барселоны» игра в запасе. То самое Класико.

Неочевидное событие дня, которым можно козырять перед дружками

Яго Аспас забил трешку, и «Сельта» прикончила «Эйбар» – 4:0. По хет-трикам с августа 2016-го Аспас уступает только Роналду и Месси – у богов 4, у Яго 3. Крутости этому факту добавляет то, что у форварда сборной Испании в пятницу родилась дочь, и он провел бессонную ночь в больнице у жены.

Цифра дня

«Валенсия» сгоняла нули с «Атлетиком». Это пятая ничья «лос че» подряд и восьмая в этом сезоне. «Летучие мыши» уже побили рекорд последних двух лет – в чемпионатах-2016/17 и 2017/18 они проводили 7 матчей без победителя. Такое ощущение, что «Валенсию» возглавил Владимир Вайсс из раменского «Сатурна».

Италия

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Криштиану Роналду, Блез Матюиди («Ювентус»)Getty Images

«Ювентус» был близок ко второй подряд потере очков. «Эмполи» забил и впервые в сезоне отправил туринцев на перерыв при счете 0:1. Но потом подключился Роналду. Сначала Криш реализовал пенальти после глупого сноса Дибалы в штрафной, а затем добавил сочный дальний удар. 2:1 – «Юве» отскочил от 18-й команды Италии. 28 очков из 30 возможных – лучший старт «бьянконери» в истории.

Гол дня

Криштиану представил, что мяч – это обвинения в изнасиловании, и ударил по нему со всей силы.

Неочевидное событие дня, которым можно козырять перед дружками

Криш не забивал в первых матчах Серии А, а теперь уже второй бомбардир (7 голов) и лидер по набранным очкам (11) в чемпионате Италии. Турбополяк Пёнтек из «Дженоа» забил больше, а отдал меньше.

Цитата дня

Дженнаро Гаттузо, «Милан»Getty Images

«Мы получили две пощечины, но не умерли. Меня не убили и не похоронили, некоторые журналисты должны понять это. Завтра хочу увидеть 23 льва с желанием и причастности к «Милану». Мне даже плевать на тактику – хочу видеть 23 цепных пса, которые хотят проявить себя. Хочу видеть 23 Патриков Кутроне», – сказал тренер «россонери» Дженнаро Гаттузо перед воскресной игрой с «Сампдорией».

Германия

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Или не кликнете: «Бавария» в очередной раз кого-то там победила. Конкретно в этом случае пострадал «Майнц» – Горетцка первым ударом в створ забил второй мяч в сезоне, Нойер пропустил сразу после перерыва, и Тьяго вонзил врагам кинжал на 62-й минуте. Это уже третий успех «Мюнхена» подряд после четырех матчей без побед. Единственная проблема – травма голеностопа Леона Горетцки, но вышедший вместо него Ренату Саншиш помог при втором голе.

Неочевидное событие дня, которым можно козырять перед дружками

Джейдон Санчо («Боруссия Дортмунд»), «Герта»Imago

Джейдон Санчо сделал дубль «Герте», но «Боруссии» не хватило этого для победы над «Гертой» – 2:2, Саломон Калу ответил своей двушечкой и забил пенальти на 91-й минуте. В 13 матчах у молодого англичанина уже 13 очков. Если Усмана Дембеле спихнули в «Барселону» за 150 миллионов, то сколько попросят у топов за горячего Санчо?

Форма дня

«Хоффенхайм» провел в большинстве 84 минуты и четвертовали «Штутгарт» – 4:0. У «деревенских» 10 голов в последних трех матчах – после 3:3 с «Лионом» и 3:1 с «Нюрнбергом». Так что если сомневаетесь, какую игру выбрать для просмотра в следующий уикенд, жамкайте на трансляцию с «Хоффенхаймом», не разочаруетесь.

Франция

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Александр Головин («Монако»), «Дижон»Getty Images

«Монако» Головина опять не выиграл. Монегаски забили «Дижону» первыми, пропустили 2 и отыгрались благодаря голове Глика на 78-й минуте. Княжеский клуб не побеждает 13 матчей подряд, последний раз их результат хоть кого-то, кроме соперников, радовал в августе. Александр Головин протусовался на газоне 90 минут, ни разу не пробил в створ и не отдал ни одного ключевого паса, зато схватил желтую карточку.

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Трагедия дня

У «Лестера» была традиция: после каждого домашнего матча их владельца Вишая Шриваддханапрабху из центрального круга забирал вертолет. То же самое случилось по окончании игры с «Вест Хэмом». Но вертушка не довезла бизнесмена до дома и рухнула на парковку. Воздушное судно загорелось, на момент написания текста его тушат пожарные службы. Шансов у пассажиров и пилотов, по всей видимости, немного.

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