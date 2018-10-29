«Барселона» не ощутила «Реал», «Арсенал» прервал суперсерию. Воскресный футбольный фрэш

Англия

Событие дня

Поль Погба и Антони МарсьяльGetty Images

«МЮ» задушил «Эвертон» – 2:1. Погба и Марсьяль видимо спелись на общей ненависти к Моуринью и устроили кроссовер: сначала Поль забил с паса Антони, а затем французы поменялись ролями. «Эвертон» ответил вялым пенальти – Сигурдссон реализовал стандарт, который раздобыл Ришарлисон в конце матча. В результате манки обогнали «ирисок» в таблице и заняли пафосное восьмое место (на самом деле совсем не пафосное). Выше «Юнайтед» такие звери, как «Борнмут» и «Уотфорд» – вся борьба впереди.

Цифра дня

«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» и прервал невероятную (для себя) серию в 11 побед во всех турнирах. «Канониры» пропустили от Миливоевича на 45-й минуте с пенальти, но в начале второго тайма за пять минут повели – спасибо Джаке и Обамеянгу. Когда лондонцы уже доигрывали матч, хозяева повторили трюк: Миливоевич снова забил с точки.

Унаи ЭмериGetty Images

Неочевидное событие дня, чтобы обсудить у кулера в офисе

Кто-то слил в медиа состав «МЮ» уже второй раз. Manchester Evening News опубликовал инсайд, который, по словам журналистов, работает в клубе. В результате сайт угадал с заменой Лукаку на Фреда в старте, но ошибся с заменой Ромелу – центрфорварда сыграл Рэшфорд. А еще Жозе выпустил Янга, а не Валенсию. Это уже второй слив за месяц – в прошлый раз Daily Mail опубликовал состав на игру с «Челси». Моуринью считает, что в команде есть крыса и запустил внутреннее расследование.

Ассист дня

Ляказетт включил режим «Рука бога» и отдал голевой пас Обамеяенгу пятерней.

Испания

Класико дня

Луис Суарес, «Барселона» – «Реал»Getty Images

Можно долго и бессмысленно пересказывать каждый гол в главном противостоянии вселенной, но лучше кликнуть и посмотреть самому: там есть хет-трик Суареса, плюшка Коутинью и укол Видаля.

А вот самые огненные факты о Класико без Месси и Роналду:

«Реал» не выигрывал чемпионат, если отставал от «Барсы» на семь очков – сейчас именно такая ситуация.

У «Мадрида» четыре гостевых поражения подряд – впервые с 2002 года и работы с Дель Боске.

Луис Суарес – первый за 24 года игрок кроме Месси с хет-триком в Класико.

«Барселона» сделала 30 точных пасов подряд в первой голевой атаке.

Суарес забил пенальти, впервые в истории Класико назначенного с помощью VAR.

«Барселона» повторила рекорд «Реала» и забила в 22-х Класико подряд.

«Реал» проиграл в пяти из семи последних матчей во всех турнирах.

У Лопетеги не было шансов в «Реале». Его подставил Зидан

Неочевидные события дня, чтобы не зацикливаться на одной теме

В Испании были и другие матчи, кроме междусобойчика «Барселоны» и «Реала»: «Хетафе» обыграл «Бетис» (2:0), «Вильярреал» продул «Алавесу» (1:2), а «Севилья» прихлопнула «Уэску» (2:1). Но всем же плевать в день Класико.

Гол дня

Третий гол Суареса, в который уместился лютый фэйл Рамоса, издевательский черпачок Луиса и красивое слово хет-трик.

Цитата дня

«Чемпионат закончен? Я выигрывал титутл, когда мы проигрывали по ходу сезона и 10 очков. Поднятая голова и усердная работа – вот ключ к успеху», – приводит слова Рамоса Marca. А за Лопетеги он готов умереть, добавил Серхио.

Италия

Событие дня

Александар Коларов и Стефан Эль-ШааравиGetty Images

«Наполи» и «Рома» сыграли вничью, что не устроило оба клуба. Неаполитанцы теперь отстают от «Ювентуса» на шесть очков, а римляне могли войти в пятерку лучших, но зависли на восьмой строчке. Начиналось все хорошо для «Ромы» – Эль-Шаарави забил на 14-й минуте с паса Ундера. «Наполи» спасся на последних минутах матча, благодаря мячу Мертенса с передачи Кальехона – 1:1.

Неочевидное событие дня, чтобы задуматься о вреде соцсетей

Дибала выложил в инстагарме классную фотку с Роналду. Правда, аргентинец не заметил, что в кадр попали тактические наработки Аллеггри. Сегодня эксперты тут же все расшировали: Пауло слил детали игры «Ювентуса» на угловых у своих ворот, при штрафных и других видах стандартов.

Цифра дня

Марек Гамшик сыграл 511-й матч за «Наполи» и повторил достижение Джузеппе Брусколотти, который выступал за «Неаполь» в 1972-1988 годы. 31-летнему словаку хватило на это достижение на пять лет меньше – Гамшик в «Наполи» с 2007-го.

Германия

Событие дня

«Вердер» – «Байер»Imago

Самый искрометный матч, оказывается, сыграли не «Барса» с «Реалом»: «Байер» и «Вердер» наметали еще больше искр. «Леверкузен» приехал в гости к бременцам и учинил ультронасилие: в ворота Иржи Павленка влетели шесть голов, а хозяева ответили парой выстрелов – 2:6. Причем в промежуток с 60-й по 77-ю минуту вратарям будто скинули уровень сложности: за 17 минут команды забили пять голов. Лучшим игроком стал Фолланд – Кевин забил и сделал две голевые передачи.

Цифра дня

Факт субботний, но интересный: «Боруссия» сто раз изменилась после ухода Клоппа, но молодым игрокам здесь по-прежнему хорошо – тинейджер дортмундцев Джейдон Санчо оформил дубль. Соль в том, что англичанин стал одним из самых молодых легионеров с дублем в истории Бундеслиги. Санчо было 18 лет и 216 дней – моложе только Сон Хын Мин: в 2010-м корейцу было 18 лет и 135 дней.

Франция

Событие дня

Килиан Мбаппе и Юлина Дракслер («ПСЖ»)Getty Images

«ПСЖ» грохнул «Марсель» на «Велодроме» – 2:0. Интрига висела слишком долго для матчей с участием «Парижа». Лишь на 65-й минуте Мбаппе открыл счет с передачи Ди Марии. А на 90-й минуте точку поставил Дракслер – мяч ему подогнал Неймар. В результате «ПСЖ» оторвался от идущего вторым «Лилля» на восемь очков.

Цифра дня

«ПСЖ» выиграл в 11 турах из 11, набрал 33 очка и это рекорд среди команд топ-5.

Неочевидное событие дня, чтобы показаться знатоком

RMC Sport сообщил, что Тухель оставил на скамейке Мбаппе и Рабьо в матче с «Марселем» за то, что парочка опоздала на командное собрание перед игрой. Оба вышли на замену во втором тайме.

Томас ТухельGetty Images

Цитата дня

«Отличные футболисты играют во всех матчах. Это уже четвертый раз, когда я оказался на скамейке. Я заслуживаю большего. Такой игрок, как я, заслуживает большего уважения. Я должен играть в каждом матче», – Депай обиделся на то, что тренера «Лиона» не устраивает его форма.

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