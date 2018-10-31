Телеведущая уменьшила грудь, чтобы мужчины смотрели ей в глаза. Вот какой она была раньше

Журналистка из Аргентины Нати Хота пошла на радикальные меры ради пристальных взглядов мужчин ей в глаза, а не на грудь. Для этого девушка уменьшила бюст – раньше она выглядела так.

Нати Хота работает для ESPN 2.

На ее инстаграм подписаны 1,1 млн фолловеров.

Звезда аргентинского спортивного ТВ уменьшила грудь, чтобы зрители смотрели ей в глаза

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