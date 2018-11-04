Отскок «Барсы» на 90-й минуте, всплеск «Реала», ничья «Арсенала» с «Ливерпулем». Весь футбол субботы

Англия

Событие дня, на которое вы кликнете

Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)Getty Images

«Арсенал» с «Ливерпулем» выдали чудо-боевик, в котором могли заканчивать 3:3. Еще в первом тайме лайнсмены отменяли голы Мане и Мустафи из-за офсайдов, а Алиссон с Лено пороли на выходах так же, как порют неверных в исламских странах.

Результативную ошибку после часа игры совершил немецкий кипер «Арсенала» – Джеймс Милнер на подборе казнил хозяев с линии штрафной. Бернд несколько раз выручал «канониров» после ударов Ван Дейка, но ошибся в нужный момент. Лондонцев спас Александр Ляказетт. Француз исполнил сложный удар с острого угла и закрутил мяч мимо вышедшего Алиссона.

1:1 – *здесь могла быть шутка про галстук на день рождения Унаи Эмери*.

«Тоттенхэм» дня

«Вулверхэмптон» пропустил двоечку от «шпор» к 30-й минуте, а к часу игры летел уже 0:3. «Волки» заработали два пенальти, забили оба и оставили себе примерно 15 минут на спасение, но не успели. «Тоттенхэм» дожал и сдвинул «Арсенал» с четвертого места – 3:2.

Спасение дня

Поль Погба, Маркус Рэшфорд, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

«МЮ» опять паршиво играл до перерыва и спасся в добавленное время – 2:1, в бездну рухнул «Борнмут». Антони Марсьяль забил пятый мяч в четырех играх АПЛ, а изящный решающий гол сотворил вышедший на замену Маркус Рэшфорд.

Неочевидное событие дня, которым можно удивить тактических гиков

Форвард «Борнмута» Каллум Уилсон забил шестой мяч в чемпионате. С четырьмя ассистами у него 10 очков – по этому показателю Уилсон лидирует в АПЛ вместе с Эденом Азаром.

Уважение дня

«Лестер» провел первый матч после смерти владельца и в гостях победил «Кардифф» – 1:0. До стартового свистка футболисты почтили память Вишая, на 55-й минуте Демарай Грэй забил единственный мяч, снял майку и показал портрет тайского бизнесмена, за что получил желтую. После конца игры весь «Лестер» поаплодировал приехавшим болельщикам, а те в ответ поддержали их.

Испания

Событие дня, на которое вы кликнете

Луис Суарес, Филиппе Коутиньо («Барселона»), «Райо Вальекано»Getty Images

Суарес идеально заменяет Месси. В матче с «Райо Вальекано» уже на 11-й минуте он открылся ровно там, где обычно стоит Лео, и забил с передачи Альбы. После получаса игры за дело взялся Хосе Анхель Посо. Форвард сначала не забил из киберпозиции во вратарской, а пять минут спустя положил бильярдный гол с поцелуем от штанги.

На 57-й «Райо» шандарахнул в правую трубу ворот уже головой Де Томаса, а только что вышедший Альваро Гарсия добавил в сетку и вывел аутсайдеров вперед. «Барселона» перешла на навесы и грузила с флангов. И сработало: сначала Пике скинул под эквалайзер Усману Дембеле, а за 35 секунд до конца основного времени Суарес замкнул пас Серхи Роберто во вратарской и выиграл матч для каталонцев. 3:2 – дальше «Интер», дальше, возможно, с Месси.

Еще одно событие дня, на которое нужно обкликаться

У «Реала» травмирован Марсело, так что против «Вальядолида» дебютировал Серхио Регилон – мальчишка, игравший против ЦСКА в Москве. Клуб, которым владеет Роналдо (тот, что Зубастик и Феномен), хорошо продержался первый тайм, даже атаковал и смело шел вперед.

Во второй половине «Вальядолид» дважды издали напугал Куртуа перекладинами. В последние 10 минут «Мадрид» все же прикончил соперника – сначала Винисиус дурацким рикошетом завалил в сетку, а потом Рамос реализовал пенальти. 2:0 – лютейшее везение «Реала», Солари потихоньку выправляет ситуацию.

Неочевидное событие дня, которым лучше пугать детей

«Атлетико» без Коке, Година, Хименеса и Диего Косты не выиграл у «Леганеса» – 1:1. Антуан Гризманн положил изумительный штрафной, просто божественный.

Мадридский клуб остается единственным в Европе, кто еще не пропускал до перерыва. У остальных («Ливерпуля», «Интера» и внезапно «Монпелье») есть хотя бы 1.

Италия

Событие дня, на которое вы кликнете

Криштиану Роналду («Ювентус»), «Кальяри»Getty Images

«Ювентус» совсем теряет мотивацию в битвах с серыми середняками. Пауло Дибала забил уже на 45-й секунде, обмяк и пропустил к середине тайма несколько атак «Кальяри», с которых гости всунули в сетку лишь один мяч.

Но ребята с Сардинии настолько испугались ничьей, что срезали в свои, хотя никакой опасности не было. Человек-привоз Филип Брадарич не только сделал автогол, но и получил желтую и потом сыграл рукой перед своими воротами – повезло, что VAR не разглядел пенальти. На самом финише матча Роналду с Куадрадо сбегали в контратаку, порвали оборону, и Хуан вонзил в цель третью пулю.

3:1 – «Юве» оформил лучший старт в истории: 10 побед, 1 ничья, 6 очков отрыва от преследователей.

Подарок дня

Перед игрой с «Кальяри» президент «Ювентуса» Андреа Аньелли вручил Криштиану Роналду футболку с 400-м номером – столько мячей Криш накидал в топ-лигах. Правда, это было две недели назад, у португальца уже 402 гола, а в инстаграме туринцы начали фотоотчет со слов «Быстрее любой статистики».

Гол дня

Соседи по таблице «Фиорентина» и «Рома» сгоняли ничью – 1:1. В догонялки играли римляне, и Алессандро Флоренци забил эквалайзер на 85-й минуте после ошибки вратаря.

Неочевидное событие дня, которое можно не заметить в информационном шуме

Недавний баст Евро-2016 Жоау Мариу выдал отличный матч против «Дженоа»: ушел с поля с точностью передач в 90,6%, создал 4 голевых момента, 2 ассиста и 1 забитый мяч. «Интер» крупно выиграл у генуэзцев – 5:0. После неудачного старта «нерадзурри» взяли седьмой матч Серии А подряд с разницей мячей 16-2.

Германия

Событие дня, на которое вы кликнете

Томас Мюллер («Бавария»)Getty Images

«Бавария» мучила «Фрайбург» до 80-й минуты, Гнабри завалил нужный мяч, но за 110 секунд до конца основного времени Хёлер вырвал ничью. Мануэль Нойер перестал ловить удары в лучших традициях Акинфеева – у него 8 пропущенных после 8 выстрелов в створ. В Мюнхене явно творится что-то неладное. Жена Томаса Мюллера намекнула в сторис, что у Нико Ковача проблемы с кукухой: «Прошло 70 минут, прежде чем его осенило», – прокомментировала леди выход Томаса на замену. Уже на следующей неделе – матч с «Боруссией».

Красавчик дня

Люсьен Фавр ни разу не проиграл с «Дортмундом», набрал 24 очка после 10 туров Бундеслиги и установил рекорд для тренеров на старте чемпионата. Конечно, единственный гол в матче с «Вольфсбургом» – у любимчика Фавра Марко Ройса. «Боруссия» впервые за семь лет подходит к Дер Классикер выше «Баварии» в таблице.

Гол дня

Рис Нельсон из «Хоффенхайма» открыл четвертование «Байера» – его гол стал первым, а всего «деревенские» наколотили 4.

Неочевидное событие дня, которым можно удивить девчонку

«Нюрнберг» сгонял ничейку с «Аугсбургом», мячи забили парни по фамилии Фукс и Мюль. А их тренер Михаэль Кёлльнер родился в городке под названием Фуксмюль.

Франция

Дно дня

Тьерри Анри, «Монако»Getty Images

«Монако» продолжает падение: теперь проиграли «Реймсу» – 0:1. Это уже 14-й матч без побед для монегасков, хуже было только на стыке 1968-го и 1969-го, когда влетали всем подряд 16 игр. Александр Головин провел на поле 90 минут, пасовал с точностью 92,5%, но не отдал ни одной ключевой передачи. Мрак.

Промах дня

Казимир Нинга из «Кана» походил на курсы Никиты Баженова и удивил в игре с «Ренном».

А еще на Украине:

Виктор Коваленко на 95-й минуте выиграл для «Шахтера» турбодерби с киевским «Динамо». И вы только посмотрите, каким роскошным голешником он это сделал.

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