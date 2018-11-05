Рафаэльван дер Варт завершил карьеру

35-летний полузащитник датского «Эсбьерга» Рафаэль Ван дер Варт объявил об уходе из футбола 4 ноября, хотя планировал доиграть сезон.

«Мне нужно остановиться сейчас. Я здесь не для реабилитации, а для того, чтобы играть в футбол. Я хотел играть до преклонных лет, но вышло не так. Я благодарен за все эти годы. Я испытываю теплые чувства ко всем болельщикам, игрокам и сотрудникам всех стадионов, от «Амстердам-Арены», «Фолькспаркштадион» и «Уайт Харт Лэйн» до «Сантьяго Бернабеу». Это было замечательное время», – цитирует Ван дер Варта De Telegraaf.

Рафаэль завершил карьеру из-за недавней травмы.

Голландец дебютировал в 2000-м году за «Аякс».

Ван дер Варт играл в мадридском «Реале», «Тоттенхэме», «Аяксе», «Гамбурге»

Рафаэль – вице-чемпион мира-2010 в составе сборной Голландии. .

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