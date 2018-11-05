Getty Images

Рафаэльван дер Варт завершил карьеру

Ван дер Варт завершил карьеру
Eurosport

41 мин. назад

Причина – травмы.

35-летний полузащитник датского «Эсбьерга» Рафаэль Ван дер Варт объявил об уходе из футбола 4 ноября, хотя планировал доиграть сезон.

«Мне нужно остановиться сейчас. Я здесь не для реабилитации, а для того, чтобы играть в футбол. Я хотел играть до преклонных лет, но вышло не так. Я благодарен за все эти годы. Я испытываю теплые чувства ко всем болельщикам, игрокам и сотрудникам всех стадионов, от «Амстердам-Арены», «Фолькспаркштадион» и «Уайт Харт Лэйн» до «Сантьяго Бернабеу». Это было замечательное время», – цитирует Ван дер Варта De Telegraaf.

Рафаэль завершил карьеру из-за недавней травмы.

  • Голландец дебютировал в 2000-м году за «Аякс».
  • Ван дер Варт играл в мадридском «Реале», «Тоттенхэме», «Аяксе», «Гамбурге»
  • Рафаэль – вице-чемпион мира-2010 в составе сборной Голландии. .
Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - На матче «Фейенорда» отключили свет: зрители врубили смартфоны, но игру все же отменили

01:35
Популярные видео
Зацени прокат Поповой и Мозгова в образе «Могучих рейнджеров» и вспомни детство
 251 просмотров2 ч
Игрок «Торонто» устроил безумные танцы на льду из-за шайбы, которая вдруг застряла у него в коньке
1 221 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться