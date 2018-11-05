«Сити» переворачивает АПЛ, Сарри рушит рекорды, а Руни вернется в сборную. Футбол в воскресенье

Англия

Событие дня, на которое вы кликнете

«Манчестер Сити» изуродовал очередного соперника в АПЛ. «Саутгемптон» своими же ногами начал интоксикацию автоголом Худта, а «горожане» лишь продолжили издеваться над отравленной тушей.

Агуэро вонзил 150-й мяч и выгравировал имя в истории английской лиги среди лучших бомбардиров. Дубль Стерлинга и единички Сане и Сильвы довершили разгром на табло – только пенальти от Ингза разбавил односторонний счет.

Серхио АгуэроGetty Images

Во второй половине первого тайма «Сити» чувствовал себя настолько по-королевски, что устроил в штрафной «святых» передачу мяча через весь атакующий пантеон. Сане, Агуэро, Сильва и Стерлинг катали мяч в метровом радиусе и выполнили шесть издевательских передач в площадке до удара.

6:1 – «Манчестер» в 12-й раз упаковал больше пяти мячей в ворота соперника. Ближайший преследователь по разгромам оформил лишь шесть тотальных уничтожений с сезона-2016/2017.

Неочевидное событие дня, которым можно козырять перед дружками

Промчался слух о том, что Уэйн Руни вернется в сборную, но сыграет только один матч. 15 ноября Англия сыграет с США, и Саутгейт вызовет легенду «МЮ» для прощального матча с капитанской повязкой и окончательного завершения карьеры в сборной.

Уэйн РуниGetty Images

Статуя дня

Неочевидное событие дня, которым можно удивить тактических гиков

График показывает несвойственные для страйкеров показатели точных пасов и игре в защите за матч. Роберто Фирмино – самый сбалансированный нападающий АПЛ, который хорош и в подыгрыше, и в обороне. Для «Лестера» не лучшие новости: Джейми Варди – самый бесполезный и тугой среди универсалов.

Событие дня, которое усилит тоску болельщиков «Наполи»

«Челси» гордо прошелся по «Кристал Пэлас» и вырубил «орлов» со счетом 3:1. В матче отличились только испанцы – дважды Мората и разок Педро, а Маурицио Сарри марширует вперед с серией из 11 игр без поражений. На такой же старт был способен только «Ноттингем Форест» в 1994 году после возвращения в АПЛ вместе с Фрэнком Кларком.

Защита дня

Испания

Событие дня, на которое вы кликнете

«Барселона» наплевала на мнение медиков по поводу травмы Месси и занесла Лео в заявку на матч ЛЧ с «Интером». Главное – не усугубить повреждение великой руки.

Лео МессиPA Sport

Неочевидное событие дня, в котором нет ни слова про «Барселону» и «Реал»

«Бетис» и «Сельта» растопили скучный испанский день пламенным триллером. Команда Кике Сетьена заткнула дерзкого соперника в первом тайме двумя мячами, но после перерыва растратила преимущество и заняла место отстающего.

«Сельта» выплюнула очередью из двойни Гомеса и гола Мендеса. Казалось, что «кельты» выгрызли сложнейшие три очка, если бы не Каналес. Серхио внезапно вспомнил, что раньше играл за «Реал» и чего-то стоил, и зарядил со штрафного невероятную плюху – 3:3.

Автогол дня

Фунес Мори сыграл в духе топового форварда и в блестящем подкате замкнул прострел от футболиста «Леванте».

Италия

Событие дня, на которое вы точно кликнете, ведь этот тур нигде не показывали

Браму Нейтинку вышел на замену, и ему хватило семи минут, чтобы оставить «Удинезе» в меньшинстве под конец матча. В истекшее компенсированное время после обреза Опоку «Милан» катал мяч в штрафной и не решался на удар. Вперед прибежал Романьоли, который взял инициативу на себя и мощно выстрелил в дальний угол. Удача любит смелых – Алессио принес «россонери» три очка.

Футболистка дня

Кипер дня

Сальваторе Сиригу, который с «ПСЖ» опустился до уровня «Торино», отразил четыре пенальти из пяти в Серии А с начала 2018 года. Никто из вратарей топ-5 лиг не может похвастаться подобным достижением.

Антигерой дня

В последние минуты «Сассуоло» рванул добивать «Кьево» после ввода мяча из аута и укреплять хрупкие 1:0. Берарди оказался на расстрельной позиции, но Соррентино прочитал сильный удар Доменико. На отскок тут же понесся Джаккерини, который хотел отыграть головой киперу в руки, но вместо этого испоганил труды вратаря.

Германия

Событие дня, на которое вы кликнете

Две «Боруссии» возглавили первые две строчки турнирной таблицы. Мёнхенгладбах гонится за Дортмундом, расправился с очередной жертвой и опередил «Баварию». На этот раз в гости заехала «Фортуна», которой «Гладбах» накидал три мяча.

«Боруссия» МёнхенгладбахGetty Images

Торган Азар не повторяет звездную карьеру брата, но нашел нишу в «Боруссии» и делит первое место за звание голеадора Бундеслиги. Сегодня он положил дубль. Хофманн не повторяет актерскую карьеру Дастина – ну и не может из-за разного количества «ф» и «н» – зато Йонас консервирует банки в ворота Дюссельдорфа.

Ветеран дня

Клаудио Писарро – первый 40-летний игрок в Бундеслиге, отметившийся голом. Как же этот старик хорош.

Россия

«Спартак» дня

Выходные не получаются сочными, если красно-белые не организуют цирковой перфоманс. «Спартак» проиграл «Уралу» и четвертый домашний матч в РПЛ подряд, Глушаков испугался зверских фанов и покинул стадион отдельно от команды и в сопровождении секьюрити, а Рианчо отмочил представление на интервью – вот часть: «Мы изучали совершенные командой ошибки, которые были совершены при Массимо. Команда в тот момент разваливалась».

А еще в России:

«Зенит» опять прагматично побеждает, либо команде Семака просто везет. От пенальти Маркизио пал «Ахмат», который так и не смог выдать чего-то стоящего даже после удаления Паредеса.

«Краснодар» устроил с «Ростовом» жаркое южное дерби и скатал ничью. На даблгол от Ари ростовчане ответили мячами Шомуродова и Ингасона.

А еще в Голландии:

Леонид СлуцкийGetty Images

Отскок «Барсы» на 90-й минуте, всплеск «Реала», ничья «Арсенала» с «Ливерпулем». Весь футбол субботы