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Американская девчушка положила голец по такой дуге, что сама не поверила

Американская девчушка положила голец по такой дуге, что сама не поверила
Eurosport

17 мин. назад

Чего только не случается на первом курсе.

Женская команда университета Луизианы стала чемпионом конференции SEC. В финале они обыграли принципиальных соперниц из Арканзаса.

LSU уступали по ходу второго тайма со счетом 0:1. За 19 минут до конца основного времени первокурсница Шэннон Кук получила передачу от Эбби Ньютон примерно в 35 метрах до ворот и засадила по дуге точно в дальний угол. Голкипер поздно прыгнула за мячом и достала его уже из сетки. Камера показала крупный план Кук – она кричала «Боже мой» и не верила, что сравняла счет.

LSU Tigers выиграли в серии пенальти – 4:1, решающий удар нанесла Ньютон. Это первый титул для университетской программы. Также футболистки из Луизианы стали первыми, кто прошел с первого раунда и дошел до чемпионского кубка.

  • Шэннон Кук на неделе забила два мяча, в том числе этот эквалайзер в финале, и вошла в символическую сборную турнира.
  • Голы стали для нее первыми в университетской карьере.

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