Американская девчушка положила голец по такой дуге, что сама не поверила

Женская команда университета Луизианы стала чемпионом конференции SEC. В финале они обыграли принципиальных соперниц из Арканзаса.

LSU уступали по ходу второго тайма со счетом 0:1. За 19 минут до конца основного времени первокурсница Шэннон Кук получила передачу от Эбби Ньютон примерно в 35 метрах до ворот и засадила по дуге точно в дальний угол. Голкипер поздно прыгнула за мячом и достала его уже из сетки. Камера показала крупный план Кук – она кричала «Боже мой» и не верила, что сравняла счет.

LSU Tigers выиграли в серии пенальти – 4:1, решающий удар нанесла Ньютон. Это первый титул для университетской программы. Также футболистки из Луизианы стали первыми, кто прошел с первого раунда и дошел до чемпионского кубка.

Шэннон Кук на неделе забила два мяча, в том числе этот эквалайзер в финале, и вошла в символическую сборную турнира.

Голы стали для нее первыми в университетской карьере.

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