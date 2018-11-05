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CIES: Мбаппе – самый дорогой футболист мира, Месси – 6-й, Роналду не попал в топ-10
Португалец и аргентинец сдают позиции.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан исследовательским центром CIES Football Observatory самым дорогостоящим футболистом мира.
19-летний француз оценивается в 216,5 млн евро. Вторым в списке значится форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн (197,3), третьим – еще один игрок «ПСЖ» – Неймар (197). Звезда «Барселоны» Лионель Месси попал на шестую строчку (170,6).
Действующий обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду не попал в десятку.
- На счету Мбаппе 13 голов и 4 ассиста в 11 матчах сезона-2018/19.
- Прошедшим летом Килиан помог сборной Франции выиграть ЧМ в России и был признан лучшим молодым футболистом турнира.
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