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Моуринью пожалеет, что автор этого искристого гола пылит в «Юнайтед» из английского андерграунда

Моуринью пожалеет, что автор этого искристого гола пылит в «Юнайтед» из английского андерграунда
Eurosport

47 мин. назад

ЛЧ не хватает таких героев.

Жемчужинка с океанского дна. 3 ноября «Бигглсуэйд Юнайтед» сыграл с «Норвич CBS» в рамках Вазы Футбольной ассоциации – турнира, участниками которого становятся клубы ниже четвертого дивизиона.

В этом матче футболист «Юнайтед» Тони Уильямс зарядил магнетически крученый удар в девятку – такую красоту кипер не был в силах отразить.

  • «Бигглсуэйд Юнайтед» основан 16 июля 1959 года.
  • Лучшее достижение в истории клуба – отбор на первый квалификационный раунд в Кубке Англии.
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