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Мальчишки из «Зенитов» сцепились стенка на стенку в финале чемпионата Санкт-Петербурга

Мальчишки из «Зенитов» сцепились стенка на стенку в финале чемпионата Санкт-Петербурга
Eurosport

35 мин. назад

Вот где волна идет.

Пубертат, что ты делаешь, прекрати.

8 ноября в финале первенства Санкт-Петербурга академия «Зенита» U-19 обыграла СШОР «Зенит» со счетом 2:1. На протяжении матча, очевидно, у противников накопилось слишком много эмоций, которые после финального свистка вылились в массовую потасовку. По ее итогам пятеро драчунов получили красные карточки.

  • СШОР «Зенит» не имеет отношения к клубу РПЛ. Это спортивная школа олимпийского резерва по футболу.
  • Помимо состава U-19 первенство выиграли пять команд клубной академии: 2001, 2002, 2005 и 2006 года рождения, U-15.
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