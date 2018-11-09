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Отец толкнул сына на землю и отбил им летевший в ворота мяч

Отец толкнул сына на землю и отбил им летевший в ворота мяч
Eurosport

1 час назад

Такие методы сделают из сынишки топового вратаря. Или нет.

Настоящая отцовская забота – это не только давать ценные советы на основе опыта, но и помогать сыну делом.

Вот этот дядечка из Уэльса точно заберет себе премию «Отец года»: его замешкавшийся сынишка не заметил атаки на собственные ворота, но все равно совершил сэйв благодаря своевременному толчку папы. Правда, гол все же состоялся – ребята в желтых майках забили после добивания.

Эта ультимативная бисиклета из чемпионата Турции заставит Роналду и Бэйла лопнуть от зависти

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