Отец толкнул сына на землю и отбил им летевший в ворота мяч

Настоящая отцовская забота – это не только давать ценные советы на основе опыта, но и помогать сыну делом.

Вот этот дядечка из Уэльса точно заберет себе премию «Отец года»: его замешкавшийся сынишка не заметил атаки на собственные ворота, но все равно совершил сэйв благодаря своевременному толчку папы. Правда, гол все же состоялся – ребята в желтых майках забили после добивания.

Кто знает: возможно, суровые методы этого папы воспитают нового Каспера Шмейхеля – и когда-нибудь он будет реагировать на сэйвы сына так же, как Петер.

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