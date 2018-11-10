«Я не уйду. Не дождутся, ****». Дрогба опроверг завершение карьеры сценой из «Волка с Уолл-стрит»

40-летний ивуарийский нападающий Дидье Дрогба опроверг слухи о завершении карьеры.

В последние годы африканец выступал за американский «Финикс Райзинг», который 9 ноября проиграл в финале Кубка USL «Луисвиллю» (0:1). Sky Sports и другие медиа написали, что этот матч стал последним в карьере игрока, но сам Дидье, похоже, так не считает.

Нападающий опубликовал в инстаграме и твиттере сцену из фильма «Волк с Уолл-стрит». В ней герой Леонардо Ди Каприо объявил сотрудникам своей компании, что не уходит из нее: «Я не уйду. Не дождутся, **** [негодяи]».

В 2012 году ивуариец в составе «Челси» стал победителем Лиги чемпионов. Еще Дидье четырежды побеждал в чемпионате Англии и столько же – в Кубке Англии.

Дидье является совладельцем «Финикс Райзинг».

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