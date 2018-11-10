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«Я тебя прикончу, если выйдешь замуж за серба!» Призрак Югославии до сих пор влияет на футбол
Спорт вне политики, ага. Расскажите это Шачири, Субашичу или Матичу.
Хорватия дошла до финала чемпионата мира и спровоцировала любителей ностальгии и фэнтези на предсказуемые мысли, которые повторяются каждый международный турнир: если бы Югославия до сих пор существовала, ни у кого бы не было шансов. Представим в команде Златко Далича Эдина Джеко, Неманью Матича и Александра Коларова – действительно дрим-тим. Но в реальности такой сценарий невозможен из-за чрезвычайно натянутых отношений стран Балканского полуострова.
Регион не зря называют пороховой бочкой Европы: достаточно малейшего повода, чтобы между соседями разгорелся конфликт. Тротилом часто выступает футбол. Любое неосторожное высказывание, жест, действие игрока с балканскими корнями может вызвать шквал негодования у одного из народов. Больше всего историй вокруг сербов.
Проблема: сербы и косовские албанцы
Камень преткновения – Косово. Сейчас это независимая (пусть и не всеми признанная) республика, которая отделилась от Сербии 10 лет назад. На территории Косова проживают в основном албанцы – они захотели жить отдельно еще в конце 90-х, из-за чего вспыхнула Косовская война. В ходе конфликта около полумиллиона сербов остались без крыши над головой.
При чем здесь футбол: Шачири и празднование гола
На ЧМ-2018 Швейцария победила Сербию, а решающий гол на последней минуте вонзил Джердан Шачири. Празднуя взятие ворот, полузащитник изобразил руками орла с флага Албании. При этом на правой бутсе игрока красовался флаг Косова. Логика проста: Джердан родился в Косово, а его родители – в Албании.
На исторической родине с воодушевлением восприняли поступок Шачири и меньше чем за сутки насобирали через интернет 12 тысяч евро для погашения штрафа от ФИФА. В Сербии тоже запомнили жест косовара и пообещали жаркий прием во время матча Лиги чемпионов «Црвена Звезда» – «Ливерпуль». Джердан не испугался угроз, а вот Юрген Клопп решил не рисковать.
Джердан ШачириGetty Images
«Мы прочитали и послушали, что ждет Шачири по приезду. Он не попал в заявку, потому что мы не хотим, чтобы нас что-то отвлекало от футбола. Джердан еще сыграет за «Ливерпуль» много матчей, но не в этот раз», – объяснил немецкий тренер. Сербы добились желаемого: Шачири никуда не полетел, а «Ливерпуль» без него проиграл.
Проблема: сербы и хорваты
Во время распада Югославии в Конституцию Хорватии внесли значительные изменения. Главный посыл был простым: Хорватия – для хорватов. Около миллиона сербов признали национальным меньшинством и начали серьезно притеснять. Хорватским сербам запретили иметь собственные радио и телеканалы, из школьной программы исключили произведения сербских деятелей искусства. Из-за социальной дискриминации 90-х годов из Хорватии бежали около 250 тысяч сербов.
При чем здесь футбол: Субашич и неосторожный ритуал
Уверенная игра Дани Субашича в воротах хорватской сборной стала одной из главных причин успеха команды на ЧМ-2018. Но после победной серии пенальти в матче с Россией некоторые хорватские фанаты находились в недоумении. Перед тем, как взять удар Федора Смолова, Субашич перекрестился не слева направо, как это делают хорваты-католики, а справа налево – признак православного серба. Медиа Сербии с удовольствием растиражировали историю, а вратарь лишился до следующей игры заслуженного чествования среди хорватов.
Даниел СубашичGetty Images
Субашич родился в Задаре – городе, который сербская армия бомбила на протяжении двух лет. Отец вратаря этнический серб, поэтому в Хорватии семье всегда жилось нелегко. Весь негатив Дани прочувствовал в 22, когда пришел в дом своей девушки, чтобы просить руки и сердца у родителей. Глава семейства избил дочь со словами: «Я тебя прикончу, если выйдешь замуж за серба!»
Проблема: сербы и НАТО
Внутренние отношения – главная причина всех балканских конфликтов, но вмешательства других государств привносили еще больше хаоса и жестокости. Полуостров расположен на перекрестке важных торговых путей, поэтому всегда привлекал особое внимание великих держав. В 1999-м военно-политический блок НАТО вступил в Косовскую войну и покалечил жизни тысяч человек. Больше всего от бомбардировок пострадали сербы.
При чем здесь футбол: Матич и футболка с маком
Полузащитник сборной Сербии и «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич отказался выходить на матч чемпионата Англии в футболке с цветком мака. Красный мак – символ памяти жертв всех вооруженных конфликтов. В АПЛ таким образом отдают дань уважения британским солдатам, которые погибли в ходе разных боевых действий, включая миссии НАТО. У Матича есть веская причина не соглашаться на флешмоб.
Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»)Getty Images
«Самое худшее воспоминание в жизни – это 1999 год, мне тогда было 12 или 13. Нас начали бомбить, а я просто не понимал, почему так происходит. Спрашивал папу, но он не мог объяснить – эти моменты навсегда останутся в моей памяти», – признался футболист еще четыре года назад. До этого сезона Неманья уже выходил с маком на груди – сейчас, видимо, углубился в терминологию.
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