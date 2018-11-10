«Я тебя прикончу, если выйдешь замуж за серба!» Призрак Югославии до сих пор влияет на футбол

Хорватия дошла до финала чемпионата мира и спровоцировала любителей ностальгии и фэнтези на предсказуемые мысли, которые повторяются каждый международный турнир: если бы Югославия до сих пор существовала, ни у кого бы не было шансов. Представим в команде Златко Далича Эдина Джеко, Неманью Матича и Александра Коларова – действительно дрим-тим. Но в реальности такой сценарий невозможен из-за чрезвычайно натянутых отношений стран Балканского полуострова.

Регион не зря называют пороховой бочкой Европы: достаточно малейшего повода, чтобы между соседями разгорелся конфликт. Тротилом часто выступает футбол. Любое неосторожное высказывание, жест, действие игрока с балканскими корнями может вызвать шквал негодования у одного из народов. Больше всего историй вокруг сербов.

Проблема: сербы и косовские албанцы

Камень преткновения – Косово. Сейчас это независимая (пусть и не всеми признанная) республика, которая отделилась от Сербии 10 лет назад. На территории Косова проживают в основном албанцы – они захотели жить отдельно еще в конце 90-х, из-за чего вспыхнула Косовская война. В ходе конфликта около полумиллиона сербов остались без крыши над головой.

При чем здесь футбол: Шачири и празднование гола

На ЧМ-2018 Швейцария победила Сербию, а решающий гол на последней минуте вонзил Джердан Шачири. Празднуя взятие ворот, полузащитник изобразил руками орла с флага Албании. При этом на правой бутсе игрока красовался флаг Косова. Логика проста: Джердан родился в Косово, а его родители – в Албании.

На исторической родине с воодушевлением восприняли поступок Шачири и меньше чем за сутки насобирали через интернет 12 тысяч евро для погашения штрафа от ФИФА. В Сербии тоже запомнили жест косовара и пообещали жаркий прием во время матча Лиги чемпионов «Црвена Звезда» – «Ливерпуль». Джердан не испугался угроз, а вот Юрген Клопп решил не рисковать.

Джердан ШачириGetty Images

«Мы прочитали и послушали, что ждет Шачири по приезду. Он не попал в заявку, потому что мы не хотим, чтобы нас что-то отвлекало от футбола. Джердан еще сыграет за «Ливерпуль» много матчей, но не в этот раз», – объяснил немецкий тренер. Сербы добились желаемого: Шачири никуда не полетел, а «Ливерпуль» без него проиграл.

Проблема: сербы и хорваты

Во время распада Югославии в Конституцию Хорватии внесли значительные изменения. Главный посыл был простым: Хорватия – для хорватов. Около миллиона сербов признали национальным меньшинством и начали серьезно притеснять. Хорватским сербам запретили иметь собственные радио и телеканалы, из школьной программы исключили произведения сербских деятелей искусства. Из-за социальной дискриминации 90-х годов из Хорватии бежали около 250 тысяч сербов.

При чем здесь футбол: Субашич и неосторожный ритуал

Уверенная игра Дани Субашича в воротах хорватской сборной стала одной из главных причин успеха команды на ЧМ-2018. Но после победной серии пенальти в матче с Россией некоторые хорватские фанаты находились в недоумении. Перед тем, как взять удар Федора Смолова, Субашич перекрестился не слева направо, как это делают хорваты-католики, а справа налево – признак православного серба. Медиа Сербии с удовольствием растиражировали историю, а вратарь лишился до следующей игры заслуженного чествования среди хорватов.

Даниел СубашичGetty Images

Субашич родился в Задаре – городе, который сербская армия бомбила на протяжении двух лет. Отец вратаря этнический серб, поэтому в Хорватии семье всегда жилось нелегко. Весь негатив Дани прочувствовал в 22, когда пришел в дом своей девушки, чтобы просить руки и сердца у родителей. Глава семейства избил дочь со словами: «Я тебя прикончу, если выйдешь замуж за серба!»

Проблема: сербы и НАТО

Внутренние отношения – главная причина всех балканских конфликтов, но вмешательства других государств привносили еще больше хаоса и жестокости. Полуостров расположен на перекрестке важных торговых путей, поэтому всегда привлекал особое внимание великих держав. В 1999-м военно-политический блок НАТО вступил в Косовскую войну и покалечил жизни тысяч человек. Больше всего от бомбардировок пострадали сербы.

При чем здесь футбол: Матич и футболка с маком

Полузащитник сборной Сербии и «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич отказался выходить на матч чемпионата Англии в футболке с цветком мака. Красный мак – символ памяти жертв всех вооруженных конфликтов. В АПЛ таким образом отдают дань уважения британским солдатам, которые погибли в ходе разных боевых действий, включая миссии НАТО. У Матича есть веская причина не соглашаться на флешмоб.

Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»)Getty Images

«Самое худшее воспоминание в жизни – это 1999 год, мне тогда было 12 или 13. Нас начали бомбить, а я просто не понимал, почему так происходит. Спрашивал папу, но он не мог объяснить – эти моменты навсегда останутся в моей памяти», – признался футболист еще четыре года назад. До этого сезона Неманья уже выходил с маком на груди – сейчас, видимо, углубился в терминологию.

Другие тексты Ильи Яшинина:

«Больше ты не индеец, сукин сын!» Кто возглавил «Реал» после разгрома в Класико

«Если он спустит курок, я – мертвец». Устоять перед наркотой и заслужить трансфер в 45 миллионов

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере