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Журналист RF1: Модрич, Варан, Мбаппе – первая тройка «ЗМ» после подсчета половины голосов
Подиум без Криша – вот это вау.
Впервые за долгое время первые три строчки претендентов на «Золотой мяч» обходятся без Криштиану Роналду.
Журналист бразильской радиостанции RF1 Эрик Мамрут рассказал в твиттере, как за месяц до вручения награды выглядит подиум «Золотого мяча». На первом месте – Лука Модрич («Реал Мадрид»), на втором – Рафаэль Варан («Реал Мадрид») и на третьем – Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
- Церемония награждения состоится 8 декабря в Париже.
- Последние два года «Золотой мяч» доставался Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду: «Я заслужил «Золотой мяч»
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