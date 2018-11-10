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Журналист RF1: Модрич, Варан, Мбаппе – первая тройка «ЗМ» после подсчета половины голосов

Журналист RF1: Модрич, Варан, Мбаппе – первая тройка «ЗМ» после подсчета половины голосов
Eurosport

1 час назад

Подиум без Криша – вот это вау.

Впервые за долгое время первые три строчки претендентов на «Золотой мяч» обходятся без Криштиану Роналду.

Журналист бразильской радиостанции RF1 Эрик Мамрут рассказал в твиттере, как за месяц до вручения награды выглядит подиум «Золотого мяча». На первом месте – Лука МодричРеал Мадрид»), на втором – Рафаэль Варан («Реал Мадрид») и на третьем – Килиан МбаппеПСЖ»).

  • Церемония награждения состоится 8 декабря в Париже.
  • Последние два года «Золотой мяч» доставался Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду: «Я заслужил «Золотой мяч»

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