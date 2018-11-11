Дер Классикер и трибьют «Лестера». Ультракороткие рецензии (140 символов!) на главные матчи субботы

Англия

«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм» – 0:1

72% владения «шпор» в первом тайме и 3:2 («Пэлас») по ударам в створ к концу. Единственный мяч с корнера вонзил 20-летний центрбек Фойт.

Для кого: для поклонников Деле Алли

«Лестер» – «Бёрнли» – 0:0

Первый матч «лис» без погибшего владельца. Вишая на стадионе проводили со всеми почестями. Даже нули на табло не так важны, как память.

Для кого: для сентиментальных

«Ньюкасл» – «Борнмут» – 2:1

Бенитес выпустил 14 футболистов из 14 разных стран. Дубль за «сорок» еще до перерыва положил венесуэлец Рондон, ассист – у бразильца Кенеди.

Для кого: для педантов xG («Ньюкасл» наиграл на 2, 2 и забил)

«Кардифф Сити» – «Брайтон» – 2:1

Гости играли вдесятером с 34-й минуты и пропустили лишь на 90-й. «Кардифф» миллиард раз бил по воротам, стрелял ножницами и все же выиграл.

Для кого: для любителей классных развязок в неочевидных встречах

«Саутгемптон» – «Уотфорд» – 1:1

Вот в этом моменте арбитр не поставил пенальти на Натаниэле Чалоба. Где-то в Манчестере мелко смеется один Рахим Стерлинг.

Для кого: для критиков британского судейства

Германия

«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария» – 3:2

Марко Ройс («Боруссия Дортмунд»), Матс Хуммельс («Бавария»)Getty Images

Дубль Ройса; Хуммельс вышел с простудой и никому не сказал; Алькасер убил «Баварию»; у Левандовского не засчитали гол из офсайда на 95-й.

Для кого: для зрителей поп-футбола

«Вердер» – «Боруссия» (Мёнхенгладбах) – 1:3

Алассан Плеа сделал хет-трик, причем один гол круче другого (хотя первый был самым четким). У него 8 банок – столько же у Ройса и Алькасера.

Для кого: для всех, кто выпендривается просмотром неочевидного футбола

«Фрайбург» – «Майнц» – 1:3

И в середняках Бундеслиги кладут такие бэнгеры. Жан-Филипп Гбамен из «Майнца» открыл счет прицельным дальним ударом.

Для кого: для тех, кто находит глубину даже в современном искусстве

«Хоффенхайм» – «Аугсбург» – 2:1

Райсс Нелсон, «Хоффенхайм»Getty Images

После спасения с «Лионом» в ЛЧ «деревенские» еще раз вырвали победу – теперь в чемпионате и с «Аугсбургом». Спасибо Райссу Нелсону.

Для кого: для фанатов острых ощущений

«Фортуна» (Дюссельдорф) – «Герта» – 4:1

Берлинцы внезапно остались в меньшинстве и схватили 4 за 40 минут второго тайма от безнадежного аутсайдера.

Для кого: для тех, кто смотрит футбол только ради голов

Испания

«Атлетико» – «Атлетик» (Бильбао) – 3:2

Диего Годин получил мышечную травму на 64-й минуте, остался на поле, потому что не было замен, и забил победный мяч на 91-й. Герой и бог.

Для кого: для сильных духом

«Хетафе» – «Валенсия» – 0:1

«Лос че» пропустили вдвое больше ударов от соперника, чем нанесли сами, и выиграли благодаря пенальти, заработанному Гамейро на 81-й минуте.

Для кого: для фолловеров Дениса Черышева

Италия

«Дженоа» – «Наполи» – 1:2

Дрис Мертенс, «Дженоа» – «Наполи»Getty Images

Геную залило мощным дождем, на 60-й минуте игру даже остановили, а на 89-й автогол Давиде Бираски сделал это дело для Неаполя мокрым.

Для кого: для фанатиков водного поло

СПАЛ – «Кальяри» – 2:2

Гости проигрывали в два мяча к 71-й минуте, но вырвали ничью к 76-й.

Для кого: для футбольных гиков

«Торино» – «Парма» – 1:2

Сальваторе Сиригу, Армандо Иццо («Торино»)Imago

Пармезанцы забили два мяча за 25 минут, причем вколотили оба в ближний угол. Сальваторе Сиригу, видимо, совсем стареет.

Для кого: для всех, кто хочет такую же прическу, как у Жервиньо

Франция

«Ним» – «Ницца» – 0:1

Хозяева провели худший первый тайм из всех – заработали пенальти и два удаления. Конечно, проиграли, но пропустили только на 60-й минуте.

Для кого: для совсем извращенцев

«Генгам» – «Лион» – 2:4

Депай в одно лицо разнес хозяев – дубль и две голевые передачи. У «Генгама» двушечку положил 21-летний сын Лилиана Тюрама Маркус.

Для кого: для фанатов Мемфиса.

Израиль

«Маккаби» (Нетания) – «Маккаби» (Петах-Тиква) – 0:1

Хабиб Хабибу (не родственник Нурмагомедова) помогал травмированному партнеру, отвлекся, чтобы выиграть матч, и вернулся к приятелю.

Для кого: для людей с повышенной эмпатией

20-летний серб так эпично поразил свои ворота, что такие автоголы нужно назвать его именем

Этот парень – внебрачный сын Златана. Иначе не объяснить, откуда он вынул такой гол

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