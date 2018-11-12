Eurosport
Дубль Лионеля Месси и поражение «Барселоны», «Ман Сити» отомстил Моуринью. Все о футболе воскресенья
А еще победа «Реала», нули «Челси» и разгром «Монако» от «Парижа».
Англия
Событие дня, на которое ты кликнешь
Давид Сильва («Манчестер Сити»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»)Getty Images
Манкунианское дерби получилось отличным. Жозе Моуринью остался без Поля Погба из-за травмы, а еще без Лукаку и Алексиса в старте, потому что воспитывает их. Впервые на скамейку Особенный оглянулся на 12-й минуте – Стерлинг разрезал передачей штрафную, Силва скинул Сильве, Давид с метра расстрелял ворота. «Юнайтед» привычно не прессинговал соперника, поэтому Лапорт в первом тайме довел до партнеров 55 передач из 55.
А без давления «Сити» создал и забил еще – Агуэро прошил обычно надежного Де Хеа ударом над головой и догнал Руни по голам в дерби «Манчестеров». Моуринью сдернул с лавки Лукаку, и Ром спустя 30 секунд заработал пенальти для «МЮ» – Марсьяль положил в пятом матче АПЛ подряд. Но под конец матча оборона «дьяволов» снова провалилась и пустила к воротам Гюндогана.
3:1 – Гвардиола отомстил Моуринью за поражение в апрельском матче. Футболисты «Юнайтед» пробили в створ лишь однажды, как раз с пенальти.
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Волшебство дня
Бернд Лено при счете 0:1 получил бутсой по лицу от форварда «Вулверхэмптона», но не выпустил мяч из рук. Пока врачи применяли заклинание «Репаро» к носу голкипера «Арсенала», Рауль Хименес не получил даже желтую карточку.
Генрих Мхитарян закрутил с полуфланга в ворота и использовал заклинание «Вингардиум Левиоса», чтобы поднять всех в воздух и запутать Руя Патрисиу.
А на 95-й бывший игрок «Арсенала» Киран Гиббс чуть не прибил лондонцев «Авадой Кедаврой» – левая штанга спасла «канониров». 1:1 в матче «Арсенала» и «Вулверхэмптона».
Разворот дня
«Ливерпуль» до невозможности стильно пришил «Фулхэм». После отмененного гола в свои ворота Алиссон и Александер-Арнольд в две передачи отправили Салаха к чужой штрафной и увидели гол Мо. А после перерыва Шачири идеально поймал кросс Робертсона и в касание переправил его в сетку. 2:0 – «дачники» после перерыва создали моментов лишь на 0,06 xG, а всего владели мячом 27% времени. Без шансов.
Неочевидное событие дня, от которого рот раскрывается сам собой
Альваро Мората («Челси»), Йерри Мина («Эвертон»)Getty Images
Торопыга Альваро Мората залез во все пять офсайдов «Челси» в матче с «Эвертоном». «Синие» превзошли соперника по ожидаемым голам и почти втрое перебили «ирисок», но так и не распечатали ворота Пикфорда. 0:0 – беспроигрышная серия «Челси» продолжается. Маурицио Сарри стал первым тренером, кто не облажался в первых 12 матчах Премьер-лиги.
Испания
Событие дня, на которое ты кликнешь
Лионель Месси, «Барселона» – «Бетис»Getty Images
«Барселона» проиграла при дубле Месси. Да, такое бывает. Лео вернулся после травмы кисти, окружил себя Суаресом и Малкомом в нападении и понял, что можно тащить мяч на четверых соперников. Но при этом «Барса» присела на 0:2 в первом тайме, а могла на 0:4 – настолько смело давил «Бетис» на «Камп Ноу». Это не проблема для сине-гранатовых – в мае 2017-го они начали с двух пропущенных и победили «Эйбар» 4:2.
После перерыва казалось, что сценарий повторится. На 68-й минуте Месси реализовал пенальти, но тут же всех результативной ошибкой (первой за 20 месяцев) похоронил Тер Штеген. Лео придумал гол для Мунира и Видаля, а в добавленное время закатил третий мяч «Барселоны», но «Бетис» в этот вечер вонзил 4.
3:4 – каталонцы прервали серию из 42 домашних матчей без поражений, крупнейшую из действовавших в Европе.
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Очевидное событие дня, на котором ты задержишься
Серхио Рамос, Марко Асенсио, «Реал Мадрид»Getty Images
«Реал» выиграл четвертый матч подряд при Сантьяго Солари с разницей мячей 15-2. Теперь пострадала «Сельта». До перерыва галисийцы вывели из игры Каземиро и Регилона, получили гол от Бензема и чудом не вынули второй гол от Крооса, промазавшего по пустым воротам.
На старте второй половины Карим забил второй и абсолютно пинбольный мяч с рикошетом от ноги голкипера, штанги и защитника Кабраля. Пятью минутами позже форвард «Сельты» Мальо урезал разницу в счете до одной банки, но футболистов из Виго сгубило хулиганство. Рамос на 83-й забил с пенальти, а на 87-й Кабраль схватил вторую желтую. В добавленное время команды вколотили еще по голешнику, но в результате это ничего не изменилось.
4:2 – «Мадрид» победил, Альваро Одриосола публично поддержал кандидатуру Солари, а подлецы из «Сельты» отправили в больницу еще и Начо Фернандеса.
Неочевидное событие дня, которое надолго пропишется в голове
«Алавес» и «Севилья» выиграли у «Уэски» и «Эспаньола» с синхронным счетом 2:1 и прописались на четвертом и втором месте в таблице. А всего первые шесть команд Примеры разделяют шесть очков – две победы или два поражения, и лидер скатывается в зону Лиги Европы, а середняк запрыгивает на верхнюю строчку.
Италия
Событие дня, на которое ты кликнешь
Криштиану Роналду, «Милан» – «Ювентус»Getty Images
«Ювентус» без эмоций разделался с «Миланом». Уже на восьмой минуте Манджукич продавил Родригеса и вогнал мяч головой в сетку, а дальше «Юве» делал все, что хотел. Проблема лишь в том, что туринцы ничего не хотели и ленились на поле, но при этом «Милан» тоже вяз на чужой трети и по сути не играл в нападении. «Россонери» повезло, когда Бенатиа сыграл рукой в штрафной и привез пенальти, но не повезло, когда к точке подошел Игуаин.
После перерыва хозяева встрепенулись и выдали несколько заходов на контратаки, но до кибермоментов так и не добрались. Так что Роналду на добивании после удара Канселу прибил «Милан», а окончательно новый клуб закопал Пипита глупой красной карточкой. 2:0 – «Юве» легко прошел Дерби Италии.
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Красотень дня
«Рома» отшлепала «Сампдорию» четырьмя мячами и еще дважды шмякнула в штангу, но лучше всех забил Стефан Эль-Шаарави. Главный футбольный египтянин до появления на радарах Мо Салаха почти упустил момент, а через секунду присвоил его обратно.
Сэйв дня
Самир Ханданович и так выгреб из сетки четыре мяча, но без этого двойного спасения для голов «Сампдории» пришлось бы вызывать экскаватор. Да, после отскока от «Барселоны» «Интер» влетел – 1:4.
Германия
Неочевидное событие дня, которым можно козырнуть в разговоре
«Айнтрахт» ярко подсветил, что теперь он будет высоко. Франкфуртский клуб отбуцкал участника Лиги чемпионов от Германии «Шальке» – 3:0. «Кнаппенам» не хватило сил после драки с «Галатасараем», и они пропустили три мяча за 20 минут во втором тайме. «Айнтрахт» уже на четвертом месте и набрал столько же очков, сколько «Бавария», куда ушел их бывший коуч Нико Ковач.
Месть дня
В прошлой встрече «Байер» уработал «Лейпциг» – 1:4, а теперь получил три безответных мяча. Для «РБ» это пятый сухой матч подряд, а Юссуф Поульсен сделал дубль и возвращается на уровень чемпионата-2016/17. В 11 играх этой Бундеслиги он уже забил больше, чем в 30 матчах прошлого сезона – 5 голов против четырех.
Франция
Событие дня, на которое ты кликнешь
Эдинсон Кавани, Неймар («Пари Сен-Жермен»), «Монако»Getty Images
Еще в июле стычка «ПСЖ» и «Монако» выглядела самым вкусным блюдом Лиги 1 в 2018-м. К ноябрю матч превратился во встречу будущего чемпиона и безнадеждного аутсайдера и закончился так же – 4:0 в пользу «Парижа». Все было ясно уже на 11-й минуте, когда Кавани сделал дубль, будто играл против детсадовцев. У Матадора к концу матча набежал хет-трик, еще один мяч с пенальти добавил Неймар.
У «Монако» все так ужасно, что на замену вышел 17-летний Массенго без фамилии на майке. Это 16-й матч для княжеской команды без побед. Где-то злорадствует Павел Городницкий – в какой же клуб перешел Александр Головин!
Неочевидное событие дня, над которым будешь хохотать, как заведенный
Преснель Кимпембе выносил мяч в аут и подбил оператора, сидящего за камерой у самого поля.
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