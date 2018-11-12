Дубль Лионеля Месси и поражение «Барселоны», «Ман Сити» отомстил Моуринью. Все о футболе воскресенья

Англия

Событие дня, на которое ты кликнешь

Давид Сильва («Манчестер Сити»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»)Getty Images

Манкунианское дерби получилось отличным. Жозе Моуринью остался без Поля Погба из-за травмы, а еще без Лукаку и Алексиса в старте, потому что воспитывает их. Впервые на скамейку Особенный оглянулся на 12-й минуте – Стерлинг разрезал передачей штрафную, Силва скинул Сильве, Давид с метра расстрелял ворота. «Юнайтед» привычно не прессинговал соперника, поэтому Лапорт в первом тайме довел до партнеров 55 передач из 55.

А без давления «Сити» создал и забил еще – Агуэро прошил обычно надежного Де Хеа ударом над головой и догнал Руни по голам в дерби «Манчестеров». Моуринью сдернул с лавки Лукаку, и Ром спустя 30 секунд заработал пенальти для «МЮ» – Марсьяль положил в пятом матче АПЛ подряд. Но под конец матча оборона «дьяволов» снова провалилась и пустила к воротам Гюндогана.

3:1 – Гвардиола отомстил Моуринью за поражение в апрельском матче. Футболисты «Юнайтед» пробили в створ лишь однажды, как раз с пенальти.

Волшебство дня

Бернд Лено при счете 0:1 получил бутсой по лицу от форварда «Вулверхэмптона», но не выпустил мяч из рук. Пока врачи применяли заклинание «Репаро» к носу голкипера «Арсенала», Рауль Хименес не получил даже желтую карточку.

Генрих Мхитарян закрутил с полуфланга в ворота и использовал заклинание «Вингардиум Левиоса», чтобы поднять всех в воздух и запутать Руя Патрисиу.

А на 95-й бывший игрок «Арсенала» Киран Гиббс чуть не прибил лондонцев «Авадой Кедаврой» – левая штанга спасла «канониров». 1:1 в матче «Арсенала» и «Вулверхэмптона».

Разворот дня

«Ливерпуль» до невозможности стильно пришил «Фулхэм». После отмененного гола в свои ворота Алиссон и Александер-Арнольд в две передачи отправили Салаха к чужой штрафной и увидели гол Мо. А после перерыва Шачири идеально поймал кросс Робертсона и в касание переправил его в сетку. 2:0 – «дачники» после перерыва создали моментов лишь на 0,06 xG, а всего владели мячом 27% времени. Без шансов.

Неочевидное событие дня, от которого рот раскрывается сам собой

Альваро Мората («Челси»), Йерри Мина («Эвертон»)Getty Images

Торопыга Альваро Мората залез во все пять офсайдов «Челси» в матче с «Эвертоном». «Синие» превзошли соперника по ожидаемым голам и почти втрое перебили «ирисок», но так и не распечатали ворота Пикфорда. 0:0 – беспроигрышная серия «Челси» продолжается. Маурицио Сарри стал первым тренером, кто не облажался в первых 12 матчах Премьер-лиги.

Испания

Событие дня, на которое ты кликнешь

Лионель Месси, «Барселона» – «Бетис»Getty Images

«Барселона» проиграла при дубле Месси. Да, такое бывает. Лео вернулся после травмы кисти, окружил себя Суаресом и Малкомом в нападении и понял, что можно тащить мяч на четверых соперников. Но при этом «Барса» присела на 0:2 в первом тайме, а могла на 0:4 – настолько смело давил «Бетис» на «Камп Ноу». Это не проблема для сине-гранатовых – в мае 2017-го они начали с двух пропущенных и победили «Эйбар» 4:2.

После перерыва казалось, что сценарий повторится. На 68-й минуте Месси реализовал пенальти, но тут же всех результативной ошибкой (первой за 20 месяцев) похоронил Тер Штеген. Лео придумал гол для Мунира и Видаля, а в добавленное время закатил третий мяч «Барселоны», но «Бетис» в этот вечер вонзил 4.

3:4 – каталонцы прервали серию из 42 домашних матчей без поражений, крупнейшую из действовавших в Европе.

Очевидное событие дня, на котором ты задержишься

Серхио Рамос, Марко Асенсио, «Реал Мадрид»Getty Images

«Реал» выиграл четвертый матч подряд при Сантьяго Солари с разницей мячей 15-2. Теперь пострадала «Сельта». До перерыва галисийцы вывели из игры Каземиро и Регилона, получили гол от Бензема и чудом не вынули второй гол от Крооса, промазавшего по пустым воротам.

На старте второй половины Карим забил второй и абсолютно пинбольный мяч с рикошетом от ноги голкипера, штанги и защитника Кабраля. Пятью минутами позже форвард «Сельты» Мальо урезал разницу в счете до одной банки, но футболистов из Виго сгубило хулиганство. Рамос на 83-й забил с пенальти, а на 87-й Кабраль схватил вторую желтую. В добавленное время команды вколотили еще по голешнику, но в результате это ничего не изменилось.

4:2 – «Мадрид» победил, Альваро Одриосола публично поддержал кандидатуру Солари, а подлецы из «Сельты» отправили в больницу еще и Начо Фернандеса.

Неочевидное событие дня, которое надолго пропишется в голове

«Алавес» и «Севилья» выиграли у «Уэски» и «Эспаньола» с синхронным счетом 2:1 и прописались на четвертом и втором месте в таблице. А всего первые шесть команд Примеры разделяют шесть очков – две победы или два поражения, и лидер скатывается в зону Лиги Европы, а середняк запрыгивает на верхнюю строчку.

Италия

Событие дня, на которое ты кликнешь

Криштиану Роналду, «Милан» – «Ювентус»Getty Images

«Ювентус» без эмоций разделался с «Миланом». Уже на восьмой минуте Манджукич продавил Родригеса и вогнал мяч головой в сетку, а дальше «Юве» делал все, что хотел. Проблема лишь в том, что туринцы ничего не хотели и ленились на поле, но при этом «Милан» тоже вяз на чужой трети и по сути не играл в нападении. «Россонери» повезло, когда Бенатиа сыграл рукой в штрафной и привез пенальти, но не повезло, когда к точке подошел Игуаин.

После перерыва хозяева встрепенулись и выдали несколько заходов на контратаки, но до кибермоментов так и не добрались. Так что Роналду на добивании после удара Канселу прибил «Милан», а окончательно новый клуб закопал Пипита глупой красной карточкой. 2:0 – «Юве» легко прошел Дерби Италии.

Красотень дня

«Рома» отшлепала «Сампдорию» четырьмя мячами и еще дважды шмякнула в штангу, но лучше всех забил Стефан Эль-Шаарави. Главный футбольный египтянин до появления на радарах Мо Салаха почти упустил момент, а через секунду присвоил его обратно.

Сэйв дня

Самир Ханданович и так выгреб из сетки четыре мяча, но без этого двойного спасения для голов «Сампдории» пришлось бы вызывать экскаватор. Да, после отскока от «Барселоны» «Интер» влетел – 1:4.

Германия

Неочевидное событие дня, которым можно козырнуть в разговоре

«Айнтрахт» ярко подсветил, что теперь он будет высоко. Франкфуртский клуб отбуцкал участника Лиги чемпионов от Германии «Шальке» – 3:0. «Кнаппенам» не хватило сил после драки с «Галатасараем», и они пропустили три мяча за 20 минут во втором тайме. «Айнтрахт» уже на четвертом месте и набрал столько же очков, сколько «Бавария», куда ушел их бывший коуч Нико Ковач.

Месть дня

В прошлой встрече «Байер» уработал «Лейпциг» – 1:4, а теперь получил три безответных мяча. Для «РБ» это пятый сухой матч подряд, а Юссуф Поульсен сделал дубль и возвращается на уровень чемпионата-2016/17. В 11 играх этой Бундеслиги он уже забил больше, чем в 30 матчах прошлого сезона – 5 голов против четырех.

Франция

Событие дня, на которое ты кликнешь

Эдинсон Кавани, Неймар («Пари Сен-Жермен»), «Монако»Getty Images

Еще в июле стычка «ПСЖ» и «Монако» выглядела самым вкусным блюдом Лиги 1 в 2018-м. К ноябрю матч превратился во встречу будущего чемпиона и безнадеждного аутсайдера и закончился так же – 4:0 в пользу «Парижа». Все было ясно уже на 11-й минуте, когда Кавани сделал дубль, будто играл против детсадовцев. У Матадора к концу матча набежал хет-трик, еще один мяч с пенальти добавил Неймар.

У «Монако» все так ужасно, что на замену вышел 17-летний Массенго без фамилии на майке. Это 16-й матч для княжеской команды без побед. Где-то злорадствует Павел Городницкий – в какой же клуб перешел Александр Головин!

Неочевидное событие дня, над которым будешь хохотать, как заведенный

Преснель Кимпембе выносил мяч в аут и подбил оператора, сидящего за камерой у самого поля.

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