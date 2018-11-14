В Англии судья забыл монетку и заставил капитанов играть в «Камень, ножницы, бумага». Его отстранили

Английская Футбольная ассоциация отстранила арбитра Дэвида Макнамару от судейства на 21 день.

Перед игрой женской Суперлиги между «Манчестер Сити» и «Редингом» Макнамара забыл монетку в раздевалке для рефери. Игру снимало телевидение, поэтому чтобы не задерживать трансляцию, для определения сторон Дэвид заставил капитанов сыграть в «Камень, ножницы, бумага».

«Это не подлежит защите, – распалялась в интервью The Telegraph глава женского судейского комитета ФА Джоанна Симпсон. – Ему следовало лучше готовиться. У него должна была быть монетка, но ее не было. По законам игры ты должен подбросить монетку. Не представляю, что это из разряда вещей, которые можно проигнорировать».

Обычно Макнамара работал на матчах Северной национальной лиги – это шестой английский дивизион. Встреча «Сити» и «Рединга» стала лишь второй в его карьере на уровне женской Суперлиги. Надо было быть внимательнее.

Пресс-атташе ФА подтвердил, что арбитр отстранен на три недели. Бан вступает в силу с 26 ноября. Макнамара имеет право обжаловать решение судейского комитета.

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