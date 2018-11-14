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В Англии судья забыл монетку и заставил капитанов играть в «Камень, ножницы, бумага». Его отстранили

В Англии судья забыл монетку и заставил капитанов играть в «Камень, ножницы, бумага». Его отстранили
Eurosport

1 час назадОбновлено 41 мин. назад

Спасибо, что не взял в долг у футболисток.

Английская Футбольная ассоциация отстранила арбитра Дэвида Макнамару от судейства на 21 день.

Перед игрой женской Суперлиги между «Манчестер Сити» и «Редингом» Макнамара забыл монетку в раздевалке для рефери. Игру снимало телевидение, поэтому чтобы не задерживать трансляцию, для определения сторон Дэвид заставил капитанов сыграть в «Камень, ножницы, бумага».

«Это не подлежит защите, – распалялась в интервью The Telegraph глава женского судейского комитета ФА Джоанна Симпсон. – Ему следовало лучше готовиться. У него должна была быть монетка, но ее не было. По законам игры ты должен подбросить монетку. Не представляю, что это из разряда вещей, которые можно проигнорировать».

  • Обычно Макнамара работал на матчах Северной национальной лиги – это шестой английский дивизион. Встреча «Сити» и «Рединга» стала лишь второй в его карьере на уровне женской Суперлиги. Надо было быть внимательнее.
  • Пресс-атташе ФА подтвердил, что арбитр отстранен на три недели. Бан вступает в силу с 26 ноября. Макнамара имеет право обжаловать решение судейского комитета.

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