Руни попрощался со сборной Англии. Ушел последний герой поколения неудачников

Уэйн Руни вышел вместо Джесси Лингарда, и полупустой «Уэмбли» ожил. Болельщики заорали чанты про белого Пеле и подняли повыше баннеры, один фанат даже прорвался на поле, чтобы попрощаться со Шреком. Пришло осознание: он уходит.

Карьера Руни не поразила долголетием: он начал так рано, что казался ветераном уже в 25, а еще через пять лет резко сдал. Насупленный рыжий бородач больше не выдерживал требований в «Манчестер Юнайтед», слишком сложно оказалось даже в простецком родном «Эвертоне».

От раннего отъезда в МЛС веяло неудовлетворенностью, как и от всех его рекордов. Руни ушел из главного клуба и единственной сборной лучшим бомбардиром, но мог бы забить и выиграть намного больше. В 33 многие футболисты оживают заново и опытом компенсируют скорость и физику, а Уэйн и наполовину не раскрыл потенциал.

В товарняке против США Руни казался постаревшим и спокойным, как и последние три года до отъезда за океан. Со стороны могло показаться, что этот парень безразличен к происходящему. В нем с трудом узнавался злой реактивный школьник, убивавший мячи и сносивший защитников. Ушедший драйв оказался для Уэйна невосполнимой потерей.

И все-таки он великий. Руни на равных тащил «МЮ» с Криштиану Роналду, забивал сумасшедшие мячи и бился за сборную, которая была обречена. В ней он стал символом неудач золотого поколения: Лэмпард мешал Джеррарду, Скоулз и Харгривз играли не на своих позициях, а молодому Руни фатально не везло.

Травмы, красные карточки, глаза, полные разочарования и бессилия, - это краткое саммари карьеры Уэйна в национальной команде. Но если расширить список, в него попало бы еще кое-что: Уазза никогда не сдавался. Неудачи не сбивали его с ног, и даже в провинциальном «Ди Си Юнайтед» он играет с теми же энтузиазмом и самоотдачей, что и всегда.

Несгибаемый характер Руни показал и в последний вечер с капитанской повязкой на «Уэмбли». Он не блистал дриблингом или проходами, отдавал неточные передачи и ошибался в простых ситуациях. Но каждый раз Шрек исправлялся, выводил на удар партнера или врывался в штрафную сам, как будто сейчас 2004 и ему снова 19.

На последних минутах у Руни даже было две возможности забить, но сначала он слабо ударил, а потом пролетел мимо мяча. В масштабе прощания со сборной такой финал кажется правильным: в нем было много борьбы и нереализованных шансов. На каждую победу в его карьере приходилась неудача, на каждый красивый гол – обидный промах. Именно это в конечном итоге сделало Руни особенным: он не похож на идеальных Роналду и Месси, самовлюбленного Ибрагимовича.

Он обычный парень с большим талантом, который свершил много ошибок и все равно запомнился чем-то хорошим. Когда думаешь о душевном футболе 2000-х, далеком от современной медийности и запредельного уровня ожиданий, на ум приходит именно Руни. Не киборги с зашкаливающей результативностью и не идеальные скромняги, о которых даже нечего сказать.

Руни – это удаление в матче с Португалией из-за ябеды Роналду. Гол через себя «Манчестер Сити». Мат в камеру после хет-трика «Вест Хэму». Споры с самим Ферги и извинения перед болельщиками. Измена жене и трогательное примирение. Этот парень никогда не был слишком хорош.

В четверг на «Уэмбли» Европа в последний раз попрощалась не только с Уэйном Руни, но и с символом времени, когда футболисты все еще ошибались. Таких, как он, больше не будет.