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Американский Алексис положил голасо костариканцам не хуже чилийского оригинала

Американский Алексис положил голасо костариканцам не хуже чилийского оригинала
Eurosport

1 час назад

Школа Ибрагимовича.

Полузащитник молодежной сборной США Алексис Мендес положил начало разгрому костариканцев в отборочном матче чемпионата КОНКАКАФ U-20.

На 15-й минуте тинейджер получил мяч в 35 метрах от ворот, продвинулся на несколько метров ближе к штрафной и бахнул в дальнюю девятку.

  • Американцы забили в каждом из таймов по два мяча и добились уверенной победы со счетом 4:0.
  • Мендес играет за вторую команду «Лос-Анджелес Гэлакси». В шести матчах сезона-2018 он забил один гол.
  • В январе 2019 года Алексис, которому осенью стукнуло 18, перейдет в немецкий «Фрайбург».
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