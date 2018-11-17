Американский Алексис положил голасо костариканцам не хуже чилийского оригинала

Полузащитник молодежной сборной США Алексис Мендес положил начало разгрому костариканцев в отборочном матче чемпионата КОНКАКАФ U-20.

На 15-й минуте тинейджер получил мяч в 35 метрах от ворот, продвинулся на несколько метров ближе к штрафной и бахнул в дальнюю девятку.

Американцы забили в каждом из таймов по два мяча и добились уверенной победы со счетом 4:0.

Мендес играет за вторую команду «Лос-Анджелес Гэлакси». В шести матчах сезона-2018 он забил один гол.

В январе 2019 года Алексис, которому осенью стукнуло 18, перейдет в немецкий «Фрайбург».

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