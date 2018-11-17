Умер писатель Алдир Гарсия Шлее, разработавший желтую форму сборной Бразилии
Человек, чьи таланты распространялись намного дальше одной области.
В бразильском Пелотасе на 84-м году жизни скончался писатель, журналист и дизайнер Алдир Гарсия Шлее. Ему сборная Бразилии обязана знаменитыми желтыми футболками.
После трагического для страны поражения от Уругвая в решающем матче домашнего ЧМ-1950 от белых футболок, в которых играла национальная команда, решили отказаться.
Был объявлен конкурс на лучшую форму. Перебрав более сотни вариантов, Гарсия Шлее остановился на цветах флага Бразилии – основным желтым цветом и зелеными вставками на рукавах и манжетах. На момент победы в конкурсе в 1954 году ему было 19 лет.
- В память о выдающемся человеке в его городе объявили трехдневных траур.
- Товарищеский матч Бразилия – Уругвай начался с минуты молчания в память о Гарсии Шлее.
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