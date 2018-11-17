Twitter

Умер писатель Алдир Гарсия Шлее, разработавший желтую форму сборной Бразилии

Умер писатель, разработавший желтую форму сборной Бразилии
Eurosport

35 мин. назад

Человек, чьи таланты распространялись намного дальше одной области.

В бразильском Пелотасе на 84-м году жизни скончался писатель, журналист и дизайнер Алдир Гарсия Шлее. Ему сборная Бразилии обязана знаменитыми желтыми футболками.

После трагического для страны поражения от Уругвая в решающем матче домашнего ЧМ-1950 от белых футболок, в которых играла национальная команда, решили отказаться.

Был объявлен конкурс на лучшую форму. Перебрав более сотни вариантов, Гарсия Шлее остановился на цветах флага Бразилии – основным желтым цветом и зелеными вставками на рукавах и манжетах. На момент победы в конкурсе в 1954 году ему было 19 лет.

  • В память о выдающемся человеке в его городе объявили трехдневных траур.
  • Товарищеский матч Бразилия – Уругвай начался с минуты молчания в память о Гарсии Шлее.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Драки, вынос Бержерона и гол в овертайме ознаменовали победу «Далласа» над «Бостоном»

02:24
Популярные видео
Старички «Лос-Анджелеса» и «Чикаго» вспомнили бои четырехлетней давности и сняли ремейк
 192 просмотров2 ч
О’Салливан уверенно закрыл Гилберта и обеспечил себе полуфинал против Селби
 766 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться