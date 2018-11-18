Eurosport
Малышка из «Арсенала» Даниэль ван ден Донк дважды за две секунды прокинула мяч между ног защитников
Волшебный натмег от голландской леди.
Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Голландии Даниэль ван ден Донк выдала потрясающий финт, который не покорится половине мужских команд в мире.
В матче женской английской Суперлиги против «Бирмингем Сити» Ван ден Донк догнала мяч на правом фланге и укрыла его спиной. Затем голландка прокинула его между ног Саре Мэйлинг, пошла дальше в атаку и проделала тот же трюк с Люси Куинн.
- «Арсенал» выиграл у «Бирмингема» – 3:1. Даниэль ван ден Донк забила второй мяч «канониров» с пенальти на 67-й минуте.
- Лондонский клуб возглавляет женскую английскую Суперлигу и набрал 21 очко после семи туров.
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