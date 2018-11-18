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Малышка из «Арсенала» Даниэль ван ден Донк дважды за две секунды прокинула мяч между ног защитников

Малышка из «Арсенала» дважды за две секунды прокинула мяч между ног защитников
Eurosport

16 мин. назад

Волшебный натмег от голландской леди.

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Голландии Даниэль ван ден Донк выдала потрясающий финт, который не покорится половине мужских команд в мире.

В матче женской английской Суперлиги против «Бирмингем Сити» Ван ден Донк догнала мяч на правом фланге и укрыла его спиной. Затем голландка прокинула его между ног Саре Мэйлинг, пошла дальше в атаку и проделала тот же трюк с Люси Куинн.

  • «Арсенал» выиграл у «Бирмингема» – 3:1. Даниэль ван ден Донк забила второй мяч «канониров» с пенальти на 67-й минуте.
  • Лондонский клуб возглавляет женскую английскую Суперлигу и набрал 21 очко после семи туров.

Леди по имени Никита просочилась сквозь двоих защитниц и закатила один из лучших голов женского Евро

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