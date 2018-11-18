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Усэйн Болт: «В ноябре либо подпишу контракт с клубом, либо покончу с мечтой о футболе»

Болт: «В ноябре либо подпишу контракт с клубом, либо покончу с мечтой о футболе»
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

Ямаец хочет больших денег в 32 года.

Ямайский спринтер Усэйн Болт может завершить футбольную карьеру, едва ее начав.

«У меня много предложений от различных клубов. Выбираю самое подходящее. Решу до конца ноября: либо подпишу контракт, либо покончу с мечтой о футболе», – цитирует Болта NBC Sports.

В октябре Болт выступал за «Сентрал Кост Мэринерз»: в австралийском клубе ямаец провел несколько товарищеских матчей, но покинул команду. Стороны не договорились о контракте – Болт требовал зарплату около трех миллионов евро.

Ранее Болт тренировался в норвежском клубе «Стрёмсгодсет» и дортмундской «Боруссии». Контракт 32-летнему спортсмену предлагала мальтийская «Валетта».

  • Болт забил 2 мяча в товарищеских матчах за «Мэринерз».
  • Усэйн – 11-кратный чемпион мира и восьмикратный олимпийский чемпион по бегу.
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