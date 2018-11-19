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Роналдиньо – все тот же волшебник из твоего детства: 38-летний бразилец финтит, словно ему 18

Роналдиньо – все тот же волшебник из твоего детства: 38-летний бразилец финтит, словно ему 18
Eurosport

43 мин. назад

Как же приятно на это смотреть.

17 ноября Роналдиньо отыграл товарищеский матч – деньги, заработанные от продажи билетов, были отправлены на счета благотворительного фонда. «Команда друзей Роналдиньо» сражалась против «Айнтрахт All-Stars», и Ронни победил со счетом 5:4. 38-летний бразилец накручивал фирменные финты с тем же задором, что 10 лет назад.

А в перерыве поучаствовал в перфомансе с фристайлером.

  • Ранее сообщалось, что на счетах Ронни осталось всего 6 евро.
  • Из-за долгов его лишили загранпаспорта.

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