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Роналдиньо – все тот же волшебник из твоего детства: 38-летний бразилец финтит, словно ему 18
Как же приятно на это смотреть.
17 ноября Роналдиньо отыграл товарищеский матч – деньги, заработанные от продажи билетов, были отправлены на счета благотворительного фонда. «Команда друзей Роналдиньо» сражалась против «Айнтрахт All-Stars», и Ронни победил со счетом 5:4. 38-летний бразилец накручивал фирменные финты с тем же задором, что 10 лет назад.
А в перерыве поучаствовал в перфомансе с фристайлером.
- Ранее сообщалось, что на счетах Ронни осталось всего 6 евро.
- Из-за долгов его лишили загранпаспорта.
Матч в команде Кадырова, свадьба с двумя дамами, поддержка лечения геев. Чем занят Роналдиньо сейчас
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