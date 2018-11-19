Экс-игрок сборной Англии Пол Гаскойн вызван в суд по делу о сексуальных домогательствах в поезде

Транспортное министерство Великобритании подтвердило, что 20 августа 2018 года в поезде маршрута Йорк – Дарем экс-футболист сборной Англии Пол Гаскойн приставал к женщине, желая заняться с ней сексом. 11 декабря 51-летний мужчина должен явиться на слушание по делу в суд.

Ранее сообщалось, что женщина обратилась в полицию с утверждением, что Гаскойн потрогал ее без ее разрешения.

Пол разведен, в браке с Шерил Гаскойн у них появилось трое детей: два сына и дочь.

Гаскойн играл в нескольких больших клубах: «Эвертон», «Лацио», «Тоттенхэм».

Во время и после завершения карьеры Гаскойн испытывал сильное пристрастие к алкоголю.

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