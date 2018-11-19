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Экс-игрок сборной Англии Пол Гаскойн вызван в суд по делу о сексуальных домогательствах в поезде
У Пола большие проблемы.
Транспортное министерство Великобритании подтвердило, что 20 августа 2018 года в поезде маршрута Йорк – Дарем экс-футболист сборной Англии Пол Гаскойн приставал к женщине, желая заняться с ней сексом. 11 декабря 51-летний мужчина должен явиться на слушание по делу в суд.
Ранее сообщалось, что женщина обратилась в полицию с утверждением, что Гаскойн потрогал ее без ее разрешения.
- Пол разведен, в браке с Шерил Гаскойн у них появилось трое детей: два сына и дочь.
- Гаскойн играл в нескольких больших клубах: «Эвертон», «Лацио», «Тоттенхэм».
- Во время и после завершения карьеры Гаскойн испытывал сильное пристрастие к алкоголю.
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