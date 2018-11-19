Getty Images

Экс-игрок сборной Англии Пол Гаскойн вызван в суд по делу о сексуальных домогательствах в поезде

Гаскойн вызван в суд по делу о сексуальных домогательствах в поезде
Eurosport

50 мин. назад

У Пола большие проблемы.

Транспортное министерство Великобритании подтвердило, что 20 августа 2018 года в поезде маршрута Йорк – Дарем экс-футболист сборной Англии Пол Гаскойн приставал к женщине, желая заняться с ней сексом. 11 декабря 51-летний мужчина должен явиться на слушание по делу в суд.

Ранее сообщалось, что женщина обратилась в полицию с утверждением, что Гаскойн потрогал ее без ее разрешения.

  • Пол разведен, в браке с Шерил Гаскойн у них появилось трое детей: два сына и дочь.
  • Гаскойн играл в нескольких больших клубах: «Эвертон», «Лацио», «Тоттенхэм».
  • Во время и после завершения карьеры Гаскойн испытывал сильное пристрастие к алкоголю.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Марадона красочно станцевал с игроками в честь выхода «Дорадоса» в полуфинал

01:02
Популярные видео
Ронни завел зрителей клиренсом и забил сложнейший розовый, словно он на тренировке
 863 просмотров2 ч
Элитная перестрелка «Анахайма» и «Колорадо», которая завершилась эффектным выстрелом в овертайме
 190 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться