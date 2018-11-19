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Диего Марадона красочно станцевал и спел с игроками в честь выхода «Дорадоса» в полуфинал

Марадона красочно станцевал и спел с игроками в честь выхода «Дорадоса» в полуфинал
Eurosport

1 час назад

Великий аргентинец все еще источает энергию и драйв.

Возглавляемый Диего Марадоной «Дорадос де Синалоа» вышел в полуфинал второго дивизиона Апертуры-2018. В четвертьфинале был повержен «Минерос де Сакатекас» со счетом 1:0. Первая игра завершилась со счетом 0:0.

После матча легендарный аргентинец сходил с ума от переизбытка эмоций. Марадона даже порадовал команду зажигательным танцем в раздевалке и спел с игрокам.

Видео - Марадона красочно станцевал с игроками в честь выхода «Дорадоса» в полуфинал

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  • В полуфинале «Дорадос» сыграет с «Хуаресом». Первая игра пройдет либо 21, либо 22 ноября.
  • Параллельно с работой в Мексике Марадона занимает пост почетного президента брестского «Динамо».
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Видео - Марадона красочно станцевал с игроками в честь выхода «Дорадоса» в полуфинал

01:02
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