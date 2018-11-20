Президент УЕФА Чеферин: «Создание Суперлиги исключено. Мы должны думать о таких странах, как Россия»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался на тему возможного создания Суперлиги для элитных клубов.

«Суперлиги нет и не будет в проекте. Сейчас это все на стадии идеи, выдумки. Существующие турниры УЕФА полностью удовлетворяют идее развития мирового футбола. У нас есть ряд мыслей по его совершенствованию, но создание Суперлиги исключено. Каждый клуб сможет участвовать в евротурнирах. Мы должны думать о таких странах, как Польша, Турция, Россия», – цитирует Чеферина BBC.

Александер уточнил, что планы по реформированию футбола осуществятся в 2024 году.

Чеферин был избран президентом организации в 2016 году.

Игроки неоднократного победителя ЛЧ могли употреблять допинг. Football Leaks копает под топ-клубы

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере