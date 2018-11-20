Пес проворно шмыгнул в ворота и отразил пенальти мохнатым бочком

Собакен стал героем серии пенальти в одном из любительских матчей.

Зверек оказался у поля рядом со штангой перед пробитием одиннадцатиметрового. Когда исполнитель пенальти разбежался, любопытное животное подошло поближе, чтобы узнать, что происходит. А затем бросилось наперерез мячу, одновременно спасая ворота и вратаря, который не успел даже дернуться.

А в 1966 году пес по кличке Шалопай спас Кубок мира и лично сборную Англии от вечного позора.

У тренера парагвайского клуба «2 мая» появился помощник. Это его пес

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