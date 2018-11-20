Доменик Соланке поиздевался на несчастными датчанами, закатив им пижонский гол пяткой

Форвард «Ливерпуля» Доминик Соланке отметился эффектным голом в товарищеском матче за молодежную сборную Англии против сверстников из Дании.

На 47-й минуте Дом оказался первым на добивании, подработал мяч и эффектно отправил его в ворота сильным ударом пяткой.

Соланке сделал дубль, а «львы» вынесли скандинавов со счетом 5:1.

В прошлом сезоне молодой нападающий провел в общей сложности 21 матч за «красных» и забил один мяч, в сезоне-2018/19 за главную команду он пока не играл.

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