Винисиус, Клюйверт и Де Лигт – в пятерке финалистов Golden Boy. Выбери лучшего янгстера

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Tuttosport объявила пятерку финалистов премии Golden Boy 2018 – лучшему молодому футболисту года в Европе. В голосовании участвовали 35 журналистов из главных европейских спортивных изданий.

У нас все по-честному и выбрать лучшего янгстера можешь ты.

Представители РПЛ Сергей Еременко и Михаил Лысов в список финалистов не вошли.

Вручение приза произойдет в середине декабря на специальной церемонии.

В 2017 году лауреатом премии стал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Первым ее обладателем в 2003 году стал Рафаэль ван дер Варт.

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