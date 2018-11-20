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Винисиус, Клюйверт и Де Лигт – в пятерке финалистов Golden Boy. Выбери лучшего янгстера
Buzz
Лучшие тинейджеры футбола.
Tuttosport объявила пятерку финалистов премии Golden Boy 2018 – лучшему молодому футболисту года в Европе. В голосовании участвовали 35 журналистов из главных европейских спортивных изданий.
У нас все по-честному и выбрать лучшего янгстера можешь ты.
- Представители РПЛ Сергей Еременко и Михаил Лысов в список финалистов не вошли.
- Вручение приза произойдет в середине декабря на специальной церемонии.
- В 2017 году лауреатом премии стал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Первым ее обладателем в 2003 году стал Рафаэль ван дер Варт.
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