Эвра под романтичную мелодию отшлепал цыпочку – только это и правда был кусок сырой курицы

Раньше за перфомансами великого француза было весело и приятно наблюдать, теперь же стало тревожно.

На этот раз 37-летний Патрис Эвра пристроился перед камерой с сырой курицой. Ритмично двигаясь под мелодичный рэпчик, мужчина наглаживал покрытые кожицей куриные ножки, обсасывал их, посыпал солью тушку и даже смачно ее отшлепал в конце.

В финале видео достигло пика безумия. «Я люблю эту игру! Всех с Днем благодарения!» – засмеялся Эвра.

2018 год Эвра проводит в статусе свободного агента.

Почти год назад «Марсель» разорвал контракт с мужчиной, когда Эвра пнул болельщика собственного клуба по голове.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме