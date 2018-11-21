Эвра под романтичную мелодию отшлепал цыпочку – только это и правда был кусок сырой курицы
Зрелище не для всех.
Раньше за перфомансами великого француза было весело и приятно наблюдать, теперь же стало тревожно.
На этот раз 37-летний Патрис Эвра пристроился перед камерой с сырой курицой. Ритмично двигаясь под мелодичный рэпчик, мужчина наглаживал покрытые кожицей куриные ножки, обсасывал их, посыпал солью тушку и даже смачно ее отшлепал в конце.
В финале видео достигло пика безумия. «Я люблю эту игру! Всех с Днем благодарения!» – засмеялся Эвра.
- 2018 год Эвра проводит в статусе свободного агента.
- Почти год назад «Марсель» разорвал контракт с мужчиной, когда Эвра пнул болельщика собственного клуба по голове.
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