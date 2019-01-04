«Барса» нашла защитника, «Ницца» выгнала Балотелли. Весь крэкс, фэкс и пэкс трансферного дня

Факты

Доминик Соланке – из «Ливерпуля» в «Борнмут»

Форвард сборной Англии не заиграл ни на «Стэмфорде», ни на «Энфилде» и теперь испытает судьбу в «Борнмуте». Контракт рассчитан на длительный срок. «Борнмут» не раскрывает детали перехода, но в британских медиа мелькает сумма в 21,2 млн евро.

Роберто Сориано и Никола Сансоне – из «Вильярреала» в «Болонью»

Итальянский дуэт покинул борт «желтой субмарины» и вернулся на родину. «Болонья» арендовала форварда Николу Сансоне и полузащитника Роберто Сориано до конца сезона. Договор по Сансоне предусматривает обязательный выкуп при определенных условиях. Сориано можно будет выкупить в зависимости от желания «Болоньи».

Слухи

Жан-Клер Тодибо – из «Тулузы» в «Барселону»

Как передает Diario Sport, «Барселона» достигла соглашения с 19-летним французским защитником Жан-Клером Тодибо. Футболист подпишет контракт на четыре сезона, но только летом, когда истечет его договор с «Тулузой».

Гонсало Игуаин – не в «Челси»

Заскучавший в «Милане» аргентинец не уедет жить в Лондон. По данным Goal, «Челси» отказался от идеи купить Игуаина из-за сложностей в переговорах – их нужно было вести сразу с двумя клубами (с «Миланом», за который выступает Гонсало, и с «Ювентусом», которому принадлежат права на игрока). Тем не менее, «Челси» продолжает мониторить рынок на случай ухода Альваро Мораты.

Марио Балотелли – в «Марсель»

Как сообщает сайт Джанлуки ди Марцио, опальный Марио Балотелли вконец разругался с коучем «Ниццы» Патриком Виейра и вот-вот сменит клуб. Итальянцу даже не придется уезжать из Франции: после того, как он разорвет отношения с «Ниццей», его приютит «Марсель».

Адриен Рабьо – в «Барселону»

Сага с трансфером французского полузащитника в «Барсу» близка к завершению. По данным журналиста Sky Sport Фабрицио Романо, сделку можно считать состоявшейся: Рабьо присоединится к каталонскому гранду грядущим летом на правах свободного агента. Играя бок о бок с Лионелем Месси, француз будет получать по 10 млн евро за сезон.

Мусса Дембеле – в Китай

Техничный полузащитник Мусса Дембеле перестал быть любимчиком Маурисио Почеттино, и этим готовы воспользоваться в китайской Суперлиге. Как сообщает Sky, приобрести бельгийца хочет клуб под названием «Бейцзин Гоань». Если сделка состоится, в центре полузащиты «Бейцзина» нарисуется мощнейший тандем в виде Дембеле и Ренато Аугусто.

Пепе – обратно в «Порту»

Легендарный защитник Пепе вот-вот вернется к истокам и перейдет в «Порту», откуда он в далеком 2007 году уехал в мадридский «Реал». 35-летний деф недавно расторг контракт с «Бешикташем», так что проблем с этим трансфером возникнуть не должно.

Патрик Виейра: «Хочется взять Балотелли и швырнуть его об стену»

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