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Роналду выложил фото с Мэйуэзером – на нем зафиксирован аномальный уровень крутизны

Роналду выложил фото с Мэйуэзером – на нем зафиксирован аномальный уровень крутизны
Eurosport

19/01/2019 в 14:59

Возможно, при взгляде на него тебя сшибет со стула.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и боксер Флойд Мэйуэзер сфотографировались в раздевалке после победы «бьянконери» над «Миланом» в Суперкубке Италии (1:0).

Криш в твиттере поделился снимком с болельщиками, лаконично подписав его «чемпионы».

  • Для Криша этот трофей стал первым в составе «Ювентуса».
  • Последний бой Флойда был постановочным. Соперник – японский кикбоксер Теншин Насукава.

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