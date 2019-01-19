Роналду выложил фото с Мэйуэзером – на нем зафиксирован аномальный уровень крутизны

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и боксер Флойд Мэйуэзер сфотографировались в раздевалке после победы «бьянконери» над «Миланом» в Суперкубке Италии (1:0).

Криш в твиттере поделился снимком с болельщиками, лаконично подписав его «чемпионы».

Для Криша этот трофей стал первым в составе «Ювентуса».

Последний бой Флойда был постановочным. Соперник – японский кикбоксер Теншин Насукава.

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