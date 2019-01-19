Other Agency
Роналду выложил фото с Мэйуэзером – на нем зафиксирован аномальный уровень крутизны
Возможно, при взгляде на него тебя сшибет со стула.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и боксер Флойд Мэйуэзер сфотографировались в раздевалке после победы «бьянконери» над «Миланом» в Суперкубке Италии (1:0).
Криш в твиттере поделился снимком с болельщиками, лаконично подписав его «чемпионы».
- Для Криша этот трофей стал первым в составе «Ювентуса».
- Последний бой Флойда был постановочным. Соперник – японский кикбоксер Теншин Насукава.
«Даже собаке не дал бы ее ******* [поиметь]». Новые факты в деле Криштиану Роналду об изнасиловании
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте