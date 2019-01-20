Пирушка Мохамеда Салаха, победа «Реала», крах команды Александра Головина. Все страсти субботы – тут

Англия

Событие дня, на которое ты кликнешь

«Челси» разваливается на глазах – после влета «Тоттенхэму» в Кубке лиги «синие» проиграли еще одно дерби. «Канониры» утрамбовали соперников в штрафную и забили быстрый мяч. Ляказетт протиснулся на ударную позицию и вставил колышек в щелку между вратарем и штангой. Через пару минут Давид Луис организовал привоз, но Аррисабалага раскусил задумку Обамеянга.

«Челси» выровнял игру к середине тайм, не создал ничего достойного и перед перерывом пропустил еще. Косельни притаился на линии офсайда и ударом плечом замкнул навес Папастатопулоса.

Лоран Косьельни и Оливье ЖируGetty Images

После перерыва «Арсенал» отдал мяч сопернику и спокойно оборонялся. Передачи Джоржиньо не доходили до Азара, фланги не работали, ничего не дал и выход Жиру. Команда Эмери выиграла и теперь делит пятую строчку с «МЮ». Грызня за путевки в Лигу чемпионов предстоит знатная.

«Арсенал» набрал восемь очков против команд Топ-6 – на два больше, чем за весь прошлый сезон.

Косьельни забил в девятом сезоне АПЛ.

Унаи Эмери выдал лучший тренерский перфоманс сезона. Помогли гениальные нападающие

Событие, которым можно козырять перед друзьями

Cтарый добрый «Ливерпуль» вернулся. Тот самый, что несколько сезонов при Клоппе играл по принципу бразильцев 70-х с их высокомерным «Вы забьете сколько сможете, а мы – сколько захотим». «Кристал Пэлас» отгрузил мерсисайдцам за один матч столько же, сколько они пропустили в этом сезоне на «Энфилде» за 10 предыдущих.

Как и в игре предыдущего тура с «Брайтоном», хозяева снова проспали первый тайм, чтобы героически сравнять счет и выйти вперед в начале второго. Снова зажгли те, кому положено – Салах покорил отметку в 50 мячей в АПЛ, а Фирмино стал автором тысячного гола «Ливерпуля» на «Энфилде» в Премьер-лиге.

«Орлы» круто сражались, и еще неизвестно, как бы все повернулось, не устрой их 39-летний вратарь Сперони привоз. Для «Ливерпуля» все закончилось благополучно (4:3), но от такого перфоманса фанатов «красных» бросило в жар. Январь – самый неудачный месяц для Клоппа в лиге, и команда проиграла в этом месяце 11 из 27-ми матчей. Если такие валидольные матчи продолжатся, то «Сити» обойдет конкурентов еще до первой капели.

«Ливерпуль» непобедим на «Энфилде» 32 матча, с тех пор как в апреле 2017-го проиграл «Кристал Пэлас».

Мане поразил ворота «орлов» в четырех матчах АПЛ подряд. Всего в чемпионате сенегалец отгрузил лондонцам семь мячей – они главный клиент Садио.

«Ливерпуль» устроил шоу для 104-летнего деда. Он болеет за клуб с 1923-го и у него 14 правнуков

Событие, которого ждали

На «Олд Траффорд» приехал «Брайтон», чтобы стать шестой жертвой команды Сульшера и оформить норвежцу лучший дебют в истории клуба. Манкунианцы уже в первом тайме закинули двушку – Погба заработал и реализовал пенальти, а Рэшфорд положил красотулю с острого угла.

Маркус Рэшфорд, «МЮ»Getty Images

После перерыва манкунианцы расслабились, пропустили после флангового навеса и обеспечили себе нервотрепку до конца матча. Игроки «Брайтона» упорно грузили мяч верхом в штрафную, намутили несколько неприятных рикошетов, но не более.

Рэшфорд забил 41-й мяч в 150-м матче АПЛ. Никто из нынешнего состава «Юнайтед» не забил больше Маркуса с момента дебюта за клуб.

Герой дня

Еще один триллер с семью оскарами разыгрался в Вулверхэмптоне. «Волки» и «лисы» грызли друг друга с необычайным остервенением. К 87-й минуте счет был равным (3:3), но 22-летний португальский полузащитник «Вулверхэмптона» Диогу Жота был жестко против, и спустя три минуты забил победный мяч.

На счету Диогу хет-трик – он первый игрок «Вулвз» в высшем дивизионе с 1977 года, который продемонстрировал такую кровожадность после Джона Ричардса. Кстати, тогда тоже пострадал «Лестер».

Гол дня, который можно пересматривать весь день

«Ньюкасл» разгромил конкурента в борьбе за выживание «Кардифф» (3:0). Первым дублем в карьере выстрелил защитник Фабиан Шер. Особенно хорош его первый гол.

А еще:

Игрок «Вулверхэмптона» Конор Коади – девятый игрок в истории АПЛ, перепутавший ворота в двух играх подряд.

Испания

Событие дня, на которое ты кликнешь

Агонизирующий «Реал» собрался и прихлопнул в битве за третью строчку «Севилью» (2:0). В первом тайме команды катали то ли мяч, то ли вату, и ограничились лишь одним опасным моментом – Эскудеро ворвался слева в штрафную и пробил в сетку с внешней стороны ворот. После перерыва мадридцы прибавили, но командного движения по-прежнему не хватало, и хозяева перешли на дальние удары. После одного из них Себальос погнул перекладину.

Гораздо лучше вышло за 15 минут до конца игры у Каземиро, который открыл счет. Севильцы помчались в атаку и пропустили еще раз – Модрич наказал Каррису за невнимательность (2:0).

Лука Модрич («Реал»)Getty Images

Серхио Рамос провел 450-й матч в Примере – 411 за «Реал» и 39 в составе «Севильи». Из действующих игроков больше только у Хоакина из «Бетиса» (503).

Модрич забил в двух играх подряд в Примере впервые за 284 матча.

Событие, которым можно козырять перед друзьями

«Атлетико» испепелил последнюю команду чемпионата «Уэску» (3:0). Счет открыл Лукас Эрнандес, запиливший первый гол за «матрасников» во всех турнирах за 107 матчей. Дальше солировал Коке, на счету которого гол и ассист.

«Атлетико» нарастил беспроигрышную серию до 17 матчей. Еще немного и мадридцы дотянутся до лучшей отметки при Симеоне – 20 игр с мая по декабрь 2017-го.

Гол дня, который можно пересматривать весь день

Божественный выстрел Каземиро с 30 метров стал украшением матча и тура.

Италия

Событие дня, на которое ты кликнешь

«Рома» и «Торино» открыли тур голевой перекличкой, в которой сначала голосистее оказались «волки». Римляне вонзили два мяча в первом тайме, к обоим из которых приложил ногу Коларов.

«Быки» выдали мощный старт второго тайма и сравняли счет двумя ударами из-за пределов штрафной. И все же «Рома» вырвала победу – победный мяч на счету Эль-Шаарави, который в первом тайме заработал пенальти.

«Рома» выиграла три последних матча – больше, чем за предыдущие 10.

«Волки» переиграли «Торино» в десяти из последних 11 домашних матчей во всех турнирах.

Событие, которым можно козырять перед друзьями

Руководство «Интера» разместило на трибунах «Джузеппе Меацца» в матче с «Сассуоло» около 10 тысяч детей из миланских школ. Тем самым клуб продемонстрировал приверженность борьбе со всеми формами дискриминации и насилия.

Интер - Сассуоло. Нет дискриминации и расизмуImago

Игра получилась пресной и завершилась без голов. «Сассуоло» подтвердил статус неудобного соперника для миланцев (семь поражений в девяти последних матчах).

Гол дня, который можно пересматривать весь день

Кристиан Ансальди, который восемь лет отыграл в России, после чего не закрепился в «Атлетико» и «Интере», положил голасо из-за пределов штрафной в ворота «Ромы».

А еще:

Стефано Окака-Чука скрасил домашнее поражение «Удинезе» от «Пармы» (1:2) 2000-м голом «зебр» в Серии А.

Германия

У «Лейпцига» репутация домашней команды – до встречи с «Дортмундом» в этом сезоне «быки» не проиграли ни одного матча. Все изменил Аксель Витсель. Лидер «шмелей» притаился на дальней штанге при подаче углового и забил единственный в матче мяч.

Хозяева создали больше моментов, но им не везло: классно играл вратарь Бюрке, а еще куда-то пропал на поле главный забивала «быков» Вернер. «Боруссия» сохранила отрыв в шесть очков от «Баварии».

«Дортмунд» набрал после 18 туров 46 очков – на одно больше, чем за весь прошлый сезон.

Франция

Звезды «ПСЖ» очень злопамятные – две недели назад «Генгам» выбил парижан из Кубка Франции и нарвался на очень жесткую месть (9:0). Дубль у Неймара, хет-триками полыхнули Кавани и Мбаппе, еще один мяч провел Менье.

У «Монако» все по-прежнему стабильно плохо. Головин отмучился 66 минут, глядя, как его команда попадает 1:5 «Страсбуру». В оправдание монегаскам можно занести лишь игру в меньшинстве с седьмой минуты, когда судья погнал с поля новичка команды Налдо.

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