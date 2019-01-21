Рекорды Месси и Суареса, 100 голов «Сити» и бомбардир круче Роналду. Все мячи и истории воскресенья

Англия

Событие дня, которое можно было предсказать в июле

Лерой Сане, «Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»Getty Images

«Хаддерсфилд» за шесть дней до матча с Гвардиолой уволил тренера Дэвида Вагнера, который удержал их в АПЛ в прошлом сезоне, а в этом опустил на последнее место. До стартового свистка зрители поаплодировали ушедшему коучу, но на поле увидели все такое же унылое месиво.

«Сити» было лениво даже атаковать, поэтому первый гол выкристаллизовался из отскока от подставленной головы защитника Смита. Чтобы случайно не получить ответочку, Стерлинг с Сане за две минуты соорудили еще два мяча во втором тайме. Лучше всего о силе «Хаддерсфилда» скажет момент их форварда Стива Мунье – парень получил мяч в метре у ворот на 93-й минуте и промахнулся с разворота. Похоже, они и правда вылетят.

Гол Данило на 18-й минуте стал 100-м для «Сити» в этом сезоне (во всех турнирах). Действующие чемпионы Англии стали первым клубом в Европе, настрелявшим трехзначное число мячей.

А еще:

Редакторы Sky Sports подумали, что на трибуне матч с «Сити» смотрит Ян Зиверт – тренер из системы «Боруссии Д», которого примеряют на место коуча в «Хаддерсфилд». Они отправили репортера проверить, так ли это, но мужчиной оказался парень по имени Джон Моррис. Упс.

Событие дня для любителей забористой интриги

Харри Уинкс, «Фулхэм» – «Тоттенхэм»Getty Images

«Тоттенхэм» чудом не потерял очки с «Фулхэмом», хотя Клаудио Раньери ни разу не проиграл «шпорам» с 11 предыдущих матчах. Вышедший на место Харри Кейна Фернандо Льоренте неудачно пришел на угловой и подставил ножку под автогол. В первом тайме движения парней Почеттино не хватало для опасных моментов, оттого до перерыва «шпоры» лишь раз пробили в створ ворот.

Повезло, что проблему решил Деле Алли, подставивший тыкву под ассист Эриксена (восьмой в сезоне – больше лишь у Азара, Сане и Фрейзера из «Борнмута»). Шевеление «Тоттенхэма» усилилось, поэтому еще до часа игры Роуз звякнул перекладиной, а чуть позже Льоренте не попал хэдер в метре от ворот.

На 86-й минуте Алли получил травму подколенного сухожилия, а на 93-й заменивший его Нкуду нашел кроссом Уинкса, и Харри выиграл матч для «шпор». 2:1 – тяжелая победа Почеттино, оставившая его еще без одного игрока старта.

Испания

Событие дня для хейтеров Роналду

Луис Суарес, «Барселона» – «Леганес»Getty Images

Месси в третий раз за сезон остался на скамейке, так что вместо него Вальверде выпустил 21-летнего Аленью. Без Лионеля привычно феерил непослушный Дембеле – Усман начал красивым финтом атаку «Барсы» и завершил ее с поцелуем штанги после паса Альбы. Пока француз отдавал пятками на Коутиньо, каталонцы пропустили к концу часа игры, а «Леганес» забил с первого же момента.

Вальверде запаниковал и бросил в бой Месси, команда привычно отдавала ему мяч, и Лео решил – голкипер Куэльяр отбил дальний удар Лео перед собой, а Суарес добавил в сетку. Это его 167-й мяч за «Барселону» (новый топ-5 в истории клуба), но перед ним Луис врезался ногой во вратаря и даже VAR ничего не ответил на это.

А в добавленное время сам Лионель похоронил соседей по Каталонии – 3:1, это 22-й гол Месси со скамейки, больше в XXI веке не клал никто.

А еще в Испании:

«Жирона» держалась весь матч против победителя «Мадрида» «Бетиса» (забил даже Сейду Думбия), но получила пенальти и пропустила победный мяч на 94-й – Серхио Каналес вслед за «Реалом» казнил и младших каталонцев. 3:2 – севильцы идут седьмыми.

«Вильярреал» и «Атлетик» должны были сражаться за топ-4, а в итоге бьются за выживание. Очный матч неудачники сезона закончили вничью – 1:1, но выше в таблице остались баски, они 13-е («субмарина» – 19-я).

Италия

Событие дня, если бы «Юве» вдруг заявился в другую лигу

Хосе Кальехон, «Наполи» – «Лацио»Getty Images

Матч «Ювентуса» вынесен на понедельник, поэтому главным лотом вечера была разборка «Наполи» и «Лацио». «Партенопеи» завалили два мяча в сетку за три минуты, причем штрафной Милика был отдельной красотой. «Неаполь» трижды бахнул в штанги и перекладину, пока не выгреб сам от Иммобиле на 64-й. Хозяева немного понервничали при навале «орлов», но отстояли победу – 2:1, от «Юве» шесть очков и на один сыгранный матч больше.

Еще в Италии:

Дуван Сапата из «Аталанты» прикончил «Фрозиноне» покером и догнал Криштиану в гонке бомбардиров – теперь у них по 14 банок. Сама команда из Бергамо разнесла соперников – 5:0.

«Фиорентина» с «Сампдорией» выдали какую-то чуму: удаление у «фиалок» в первом тайме при счете 1:0, дубль Квальяреллы, лидерство генуэзцев на 85-й минуте и эквалайзер Пеццелы на 93-й. Мощные 3:3 – у 35-летнего деда Квальяреллы серия из 10 результативных матчей подряд и теперь тоже 14 голов в Серии А.

А еще в Германии:

Доменико Тедеско, «Шальке»Getty Images

Тренер «Шальке» Доменико Тедеско за месяц до встречи с «Сити» Гвардиолы в ЛЧ снова выгнал капитана. Голкипер Ральф Ферманн смотрел матч с «Вольфсбургом» со скамейки, запасной вратарь Нюбель сделал четыре сэйва, а Калиджури – дубль. «Кнаппены» выиграли, так что Тедеско и дальше будет издеваться в раздевалке над ветеранами – 2:1.

А еще во Франции:

«Лион» и «Сент-Этьен» выдали самое жаркое из дерби, которое обычно никто не смотрит. На трибунах было привычно горячо и красиво, «Олимпик» проигрывал до 65-й минуты, и сначала голкипер Лопеш сделал тройной сэйв, потом Набиль Фекир забил пенальти, а на 95-й Мусса Дембеле в бутербродике из двух защитников ударом головы выиграл матч для «Лиона» – 2:1.

А еще в Голландии:

«Аякс» и «Херенвен» поддержали репутацию Эредивизье как веселой лиги – сгоняли 4:4, отскок гостей на 91-й минуте, дубль Душана Тадича и 9:9 по ударам в створ.

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