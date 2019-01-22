Избил жену, посоветовал марихуану, перенес кровоизлияние и сгонял в Брест. Безумный год Марадоны

2018 год для Марадоны самый скандальный после увольнения из Аргентины восемь лет назад. Для начала Диего за пять дней дважды ушел из «Аль-Фуджайры». Сначала он уволился, потому что не вывел клуб в высшую лигу ОАЭ. Затем согласился на новые условия «Аль-Фуджайры», но потом клуб сам прогнал аргентинца: тот вдруг потребовал гонорар в четыре раза больше.

Деньги нашлись у арабских владельцев «Динамо-Брест», и Марадону назначили то ли тренером, то ли президентом, то ли маскотом. «Даже Капелло в России платили меньше», – удивлялся Александр Глеб. Белорусские ньюсмейкеры подбрасывали топлива в печку: где Диего будет жить, сколько помощников приведет, как дети потянутся к футболу из-за приезда кумира их пап. Марадону представили как председателя клуба в мае в Абу-Даби, и аргентинец отбыл на чемпионат мира в Россию. Там резьбу сорвало окончательно.

Диего МарадонаImago

Через два дня после начала ЧМ Марадона пришел на матч Исландии и Аргентины. Его заметили корейские фанаты и поприветствовали легенду. В ответ Диего помахал рукой и растянул глаза пальцами, изображая азиата. При этом аргентинец курил огромную сигару, хотя на всем стадионе запрещено курить во время матча. ФИФА заставила Диего извиниться, и шоумен вел себя смирно до легендарного перфоманса на игре с в Нигерией.

Началось с танцев: в вип-ложе Диего подкатил к болельщице Нигерии, пригласил ее на танец и горячо обнял сзади. Затем началось главное представление: пока Месси и его друзья копошились с нигерийцами, Диего так мотало по вип-ложе, что пригодился бы экзорцист. Марадона потерял сознание, и его на время увели. Когда Рохо забил победный мяч, аргентинец расчехлил пару средних пальцев для нигерийцев. Спутник Армандо еле оттащил приятеля, который плавал в неадекватном состоянии.

Диего объяснил, что у него якобы болела шея, поэтому он отключился, а врачи только мерили ему давление. Но репутация заядлого кокаинщика и алкоголика уже сработала: ФИФА тут же разорвала с Диего договор, по которому платит легендарным футболистам за посещение топовых мероприятий. Диего за день лишился легкого дохода в 11 тысяч евро.

Остаток лета Марадона кидался фразами, вроде «Хочу, чтобы «Динамо» играло, как «Наполи» моих времен» и «Останусь жить в Бресте после завершения карьеры». А 6 сентября убежал в «Дорадос». После выхода мексиканцев в полуфинал второго дивизиона Апертуры-2018 Марадона ворвался в раздевалку и безумно станцевал. Через несколько дней после очередного матча Диего давал флэш-интервью. Его спросили, как Марадоне чемпионат Мексики. В ответ легендарный футболист впал в ступор и 15 секунд издавал нечленораздельные звуки.

За месяц до этого Диего поделился лучшим способом для просмотра матча Мексика – Германия. «Матч, когда Мексика победила Германию на чемпионате мира-2018, – это лучшая игра, ее нужно смотреть спокойно, куря косячок. Вот это футбол», – подбросил идею фанатам Марадона.

3 декабря «Дорадос» вылетел из плей-офф, а Диего подрался с чужими фанатами, которые кричали типичные провокационные чанты. Четверо сотрудников клуба оттаскивали обезумевшего аргентинца от провокаторов.

Еще через неделю Армандо подрался с 28-летней невестой Росио Оливой и ушел из дома. «Я не из тех, кто бьет жену, но хотел оторвать Росио голову», – сказал тренер «Дорадос». Ранее Марадона уже избивал Оливу прилюдно. Теперь аргентинец хочет отсудить у женщины дом, который сам подарил.

Росио Олива и Диего МарадонаEurosport

В декабре всплыло, что Марадона четыре дня не приходит на тренировки «Дорадос», а 4 января Диего госпитализировали с желудочным кровотечением. Аргентинца прооперировали, и он заявил, что пришел в больницу 58-летним, а ушел на восемь лет моложе. Одной из причин кровотечений в желудке могло послужить злоупотребление алкоголем.

Вся жизнь Диего укладывается в два жеста: рука бога в 1986-м и средние пальцы с двух рук в 2018-м. Аргентинец не первым скатывается в ад из-за наркотиков и алкоголя. Но, в отличие от Беста или Гаскойна, которые тихо убивались по притонам, Диего превратил пороки в шоу, за которое ему платят. Вряд ли кто-то расценивает Марадону как настоящего тренера, зато его имя создает шумиху – «Динамо-Брест» подписывал его ради пиара, ФИФА платила за присутствие на стадионах, а сейчас с той же целью терпит «Дорадос». Но 58-летний Диего больше не выдерживает собственный темп – здоровья все меньше, а идиотских выходок больше. Когда еле живой Пеле желает тебе здоровья – это точно повод задуматься.

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