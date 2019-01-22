Eurosport
Избил жену, посоветовал марихуану, перенес кровоизлияние и сгонял в Брест. Безумный год Марадоны
Великий аргентинец, возможно, на грани.
2018 год для Марадоны самый скандальный после увольнения из Аргентины восемь лет назад. Для начала Диего за пять дней дважды ушел из «Аль-Фуджайры». Сначала он уволился, потому что не вывел клуб в высшую лигу ОАЭ. Затем согласился на новые условия «Аль-Фуджайры», но потом клуб сам прогнал аргентинца: тот вдруг потребовал гонорар в четыре раза больше.
Деньги нашлись у арабских владельцев «Динамо-Брест», и Марадону назначили то ли тренером, то ли президентом, то ли маскотом. «Даже Капелло в России платили меньше», – удивлялся Александр Глеб. Белорусские ньюсмейкеры подбрасывали топлива в печку: где Диего будет жить, сколько помощников приведет, как дети потянутся к футболу из-за приезда кумира их пап. Марадону представили как председателя клуба в мае в Абу-Даби, и аргентинец отбыл на чемпионат мира в Россию. Там резьбу сорвало окончательно.
Диего МарадонаImago
Через два дня после начала ЧМ Марадона пришел на матч Исландии и Аргентины. Его заметили корейские фанаты и поприветствовали легенду. В ответ Диего помахал рукой и растянул глаза пальцами, изображая азиата. При этом аргентинец курил огромную сигару, хотя на всем стадионе запрещено курить во время матча. ФИФА заставила Диего извиниться, и шоумен вел себя смирно до легендарного перфоманса на игре с в Нигерией.
Началось с танцев: в вип-ложе Диего подкатил к болельщице Нигерии, пригласил ее на танец и горячо обнял сзади. Затем началось главное представление: пока Месси и его друзья копошились с нигерийцами, Диего так мотало по вип-ложе, что пригодился бы экзорцист. Марадона потерял сознание, и его на время увели. Когда Рохо забил победный мяч, аргентинец расчехлил пару средних пальцев для нигерийцев. Спутник Армандо еле оттащил приятеля, который плавал в неадекватном состоянии.
Диего объяснил, что у него якобы болела шея, поэтому он отключился, а врачи только мерили ему давление. Но репутация заядлого кокаинщика и алкоголика уже сработала: ФИФА тут же разорвала с Диего договор, по которому платит легендарным футболистам за посещение топовых мероприятий. Диего за день лишился легкого дохода в 11 тысяч евро.
Остаток лета Марадона кидался фразами, вроде «Хочу, чтобы «Динамо» играло, как «Наполи» моих времен» и «Останусь жить в Бресте после завершения карьеры». А 6 сентября убежал в «Дорадос». После выхода мексиканцев в полуфинал второго дивизиона Апертуры-2018 Марадона ворвался в раздевалку и безумно станцевал. Через несколько дней после очередного матча Диего давал флэш-интервью. Его спросили, как Марадоне чемпионат Мексики. В ответ легендарный футболист впал в ступор и 15 секунд издавал нечленораздельные звуки.
За месяц до этого Диего поделился лучшим способом для просмотра матча Мексика – Германия. «Матч, когда Мексика победила Германию на чемпионате мира-2018, – это лучшая игра, ее нужно смотреть спокойно, куря косячок. Вот это футбол», – подбросил идею фанатам Марадона.
3 декабря «Дорадос» вылетел из плей-офф, а Диего подрался с чужими фанатами, которые кричали типичные провокационные чанты. Четверо сотрудников клуба оттаскивали обезумевшего аргентинца от провокаторов.
Еще через неделю Армандо подрался с 28-летней невестой Росио Оливой и ушел из дома. «Я не из тех, кто бьет жену, но хотел оторвать Росио голову», – сказал тренер «Дорадос». Ранее Марадона уже избивал Оливу прилюдно. Теперь аргентинец хочет отсудить у женщины дом, который сам подарил.
Росио Олива и Диего МарадонаEurosport
В декабре всплыло, что Марадона четыре дня не приходит на тренировки «Дорадос», а 4 января Диего госпитализировали с желудочным кровотечением. Аргентинца прооперировали, и он заявил, что пришел в больницу 58-летним, а ушел на восемь лет моложе. Одной из причин кровотечений в желудке могло послужить злоупотребление алкоголем.
Вся жизнь Диего укладывается в два жеста: рука бога в 1986-м и средние пальцы с двух рук в 2018-м. Аргентинец не первым скатывается в ад из-за наркотиков и алкоголя. Но, в отличие от Беста или Гаскойна, которые тихо убивались по притонам, Диего превратил пороки в шоу, за которое ему платят. Вряд ли кто-то расценивает Марадону как настоящего тренера, зато его имя создает шумиху – «Динамо-Брест» подписывал его ради пиара, ФИФА платила за присутствие на стадионах, а сейчас с той же целью терпит «Дорадос». Но 58-летний Диего больше не выдерживает собственный темп – здоровья все меньше, а идиотских выходок больше. Когда еле живой Пеле желает тебе здоровья – это точно повод задуматься.
Другие тексты Артема Мазилкина:
Фергюсон 5 лет занимался ерундой. В 2019-м сэр Алекс взялся за дело и тренирует Сульшера
«Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы». Аршавин бросил двух жен с детьми и ничему не научился