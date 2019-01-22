Eurosport
Усэйн Болт объявил о завершении футбольной карьеры
Легенда дортмундской «Боруссии» – все.
Бывший профессиональный легкоатлет Усэйн Болт объявил о завершении футбольной карьеры.
«Это был забавный опыт», – сказал Болт.
- В ноябре прошлого года ямаец ушел из австралийского клуба «Централ Кост Маринерс», в составе которого провел несколько месяцев тренировок.
- До «Централ Кост Маринерс» Болт успел потренироваться в дортмундской «Боруссии» и норвежском «Стрёмсгодсете».
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