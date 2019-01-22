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Усэйн Болт объявил о завершении футбольной карьеры

Болт объявил о завершении футбольной карьеры
Eurosport

5 ч. назад

Легенда дортмундской «Боруссии» – все.

Бывший профессиональный легкоатлет Усэйн Болт объявил о завершении футбольной карьеры.

«Это был забавный опыт», – сказал Болт.

  • В ноябре прошлого года ямаец ушел из австралийского клуба «Централ Кост Маринерс», в составе которого провел несколько месяцев тренировок.
  • До «Централ Кост Маринерс» Болт успел потренироваться в дортмундской «Боруссии» и норвежском «Стрёмсгодсете».

Усэйн Болт в состоянии невесомости порвал двух соперников на короткой дистанции

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