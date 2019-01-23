Марио Балотелли перешел в «Марсель», «Барса» подписала Френки де Йонга. 8 главных трансферов среды

Факты

Балотелли – в «Марсель»

Марио подписал контракт до конца сезона. За переход итальянец получил четыре миллиона евро подъемных. Балотелли может заработать еще 1,4 миллиона: 600 тысяч евро ему переведут, если Марио забьет 10 голов, а 800 тысяч – если он будет хорошо себя вести и не вляпается в скандал. Итальянец взял девятый номер. «Марсель» презентовал форварда ярким, но нелепым видео: зачем-то в нем снялись паркурщики, которые к тому же уличные художники.

Де Йонг – в «Барселону»

Каталонцы заплатят «Аяксу» 75 миллионов евро. 21-летний Френки подписал контракт на 10 миллионов евро в год, а еще шесть может заработать бонусами. Но все это будет только летом: голландец перейдет в новый клуб 1 июля. Контракт действует до 2024 года.

Сарри подтвердил переход Игуаина

Днем 23 января Гонсало сфотографировали в аэропорту Милана, когда он готовился к перелету в Лондон. В столице Англии Игуаин прошел обследование. Чуть позже тренер «Челси» Маурицио Сарри сказал журналистам, что аргентинец больше никуда не денется. «Он в нескольких часах от подписания контракта. С «Тоттенхэмом» он не сыграет. Мы надеемся, что Гонсало сразу будет забивать. В январе тяжело отыскать одного из лучших форвардов мира. Он один из лучших нападающих, с которыми я работал», – заявил Маурицио.

Слухи

Паредес – в «ПСЖ»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес в одном зевке от перелета в «ПСЖ». L’Equipe пишет, что «ПСЖ» отказался платить за игрока 45 миллионов евро, а Sport24, наоборот, заявил, что парижане выплатят ровно столько. Представители «Питера» сейчас в офисе «ПСЖ» утрясают детали. Сделка находит на ручном управлении Алексея Миллера.

Леандро ПаредесGetty Images

Гуйе – тоже в «ПСЖ»

Идрисса Гана Гуйе в одном чихе от перехода в «ПСЖ». «Эвертон» требует 30-35 миллионов евро за игрока, но, по данным France Football, более вероятная сумма трансфера – 25 мультов. Парижане дают контракт на 4,5 года.

Идрисса ГуйеGetty Images

Денис Суарес – не в «Арсенал»

Клубы не договорились о деньгах. Football Espana пишет, что «Арсенал» хотел аренду с правом выкупа, а «Барса» требовала обязательный трансфер летом за 20-25 миллионов евро. В итоге не сладились и разбежались.

Перишич – в «МЮ» или «Атлетико»

Иван из «Интера» с высокой долей вероятности сменит клуб. По данным Football Italia, на 29-летнего полузащитника претендуют «Манчестер Юнайдет» и «Атлетико». Клубы пока не делали предложения, но «Интер» готов отпустить футболиста за 40 миллионов евро. Четыре года назад миланцы купили хорвата за 19 мультов.

Иван ПеришичEurosport

Зе Луиш – в «Фенербахче»

Нападающий «Спартака» стал главной целью турецкого клуба. По данным Milliyet, «Фенер» готов заплатить семь миллионов евро, чтобы заменить Ислама Слимани Зе Луишем. При этом ранее сообщалось, что «Спартак» требовал за форварда 12 миллионов у «Лидса», и англичане не потянули запрос.

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