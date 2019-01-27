Eurosport
Звонок Черышева бывшей, волшебство Де Брёйне, рекорд Квальяреллы. Все эмоции субботы – тут
А еще очередное поражение «Монако».
Англия
Событие дня, на которое ты кликнешь
Гвардиола выставил на матч четвертого раунда Кубка Англии почти всех сильнейших и «горожане» отгрузили «Бёрнли» пять безответных мячей, но лишь один до перерыва. Жезус удрал от защитника после заброса от Данило и легко обманул вратаря. Почти сразу после перерыва задумчивостью Отаменди воспользовался Выдра – «Сити» повезло, что нападающий пробил рядом со штангой.
На этом «бордовые» сдулись, а за дело взялся Де Брёйне. Бельгиец организовал ассисты для Бернарду и Мареза, а затем склонил к самострелу Лонга. На последних минутах Бернарду заработал пенальти, который реализовал Агуэро. Хорошо, что тренер гостей оставил в запасе Джо Харта – было бы слишком неуважительно получить такую порку на «Этихад».
Лерой Сане, Габриэл Жезус и Бернарду СилваGetty Images
- «Сити» наколотил 29 мячей во всех турнирах после того как пропустил в последний раз третьего января от «Ливерпуля». Сухая серия «горожан» насчитывает 566 минут.
- Габи Жезус настрелял восемь мячей в новом году во всех турнирах.
Событие, которым можно козырять перед друзьями
Осенью «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда вылетел от «Челси» из Кубка лиги, и теперь «бараны» пыжатся в Кубке Англии. Занимающая шестую строчку в Чемпионшипе команда вырвала выездную победу над «Аккрингтон Стэнли». «Благодаря нашим болельщикам мы играли, как дома. Знаю, что сегодня на матче за нас болели 2500 фанатов», – поблагодарил Лэмпард.
Событие, которого ждали
В каком бы дивизионе ни играл «Миллуол», эта команда в кубковых турнирах всегда оправдывает прозвище – «львы». На этот раз обитающая на 19-м месте в Чемпионшипе команда неприятно удивила середняка АПЛ «Эвертон».
Ливерпульцы открыли счет, затем вели 2:1 и все равно проиграли. Победный мяч «Миллуол» вкатил на 94-й минуте.
Гол дня, который можно пересматривать весь день
Бесконечно долго можно смотреть на огонь, воду и Де Брёйне, всаживающего гол за голом из-за пределов штрафной. С начала прошлого сезона бельгиец вонзил уже 10 мячей с дальнего расстояния.
Испания
Событие дня, на которое ты кликнешь
Экс-спартаковец Промес отыграл весь матч против «Леванте» и добил несчастных гостей на 90-й минуте (5:0). Квинси не реализовал пенальти, но оказался первым на добивании.
Гости из Валенсии раскисли только во втором тайме – до перерыва севильцы не забили, а их перекладина зазвенела дважды.
Куинси ПромесGetty Images
- Бен Йедер поучаствовал в девяти из 11-ти последних голов «Севильи» во всех турнирах (9 мячей и 2 ассиста).
Событие, которым можно козырять перед друзьями
«Хетафе» демонстрирует потрясающую стабильность – не забивает в ворота «Атлетико» вот уже 16 матчей подряд. В очередном туре «матрасники» снова выиграли всухую – 2:0. В первом тайме Гризманн отличился с паса Партея, а незадолго до перерыва Сауль добил мяч в сетку после выстрела Калинича. Игроки «Хетафе» распсиховались и завершили матч вдевятером.
- Гризманн – второй игрок после Месси, который достиг отметки в 10 и более голов в Примере в последних семи сезонах.
Гол дня, который можно пересматривать весь день
Украшением перестрелки «Леганеса» и «Эйбара» (2:2) стал шикарный штрафной лидера гостей Хордана.
«Валенсия» разгромила «Вильярреал» (3:0). Один из мячей на счету Черышева, который извинился перед фанатами бывшей команды.
Италия
Событие дня, на которое ты кликнешь
Матч «Милан» – «Наполи» был нашпигован интригами. Каким получится возвращение на «Сан-Сиро» Анчелотти, сыграет ли приобретенный на замену Игуаину за 35 млн евро Пёнтек. Игра получилась очень осторожной и завершилась, как и в прошлом году, нулевкой. Польский бомбардир вышел на последние 20 минут и лишь пару раз коснулся мяча.
- «Наполи» не проигрывает «Милану» в последних девяти матчах во всех турнирах.
Событие, которым можно козырять перед друзьями
Фабио Квальярелла снова забил и повторил рекорд Серии А. Форвард «Сампдории» продлил голевую серию до 11-ти матчей – такая была только у Габриэля Батистуты в 1994-м.
Фабио КвальяреллаGetty Images
- А еще Квальярелла забил 143-й мяч в Серии А и обошел в списке супербомбардиров лиги Кристиана Виери.
Германия
«Боруссия» по-прежнему держит дистанцию от «Баварии». На этот раз дортмундцы расчехлили «Ганновер» (5:1). Впервые с 2013-го в одной игре забили Гётце и Ройс. Команда Люсьена Фавра набрала 48 очков после 19-ти матчей и установила клубный рекорд.
Франция
«Монако» настолько ужасен, что проигрывает даже конкурентам за выживание в лиге. Фалькао, Фабрегас (испанца заменил на 68-й минуте Головин), Субашич в воротах, а игры нет – монегаски сгорели 0:2 «Дижону». Возможно, возвращение Леонарду Жардима поможет – против «Дижона» командой рулил исполняющий обязанности главного тренера Франк Пасси.