«Не знаю, люблю ли Оливера, но секс с ним приятный». Кан бросил беременную жену ради официантки

Оливер Кан божил в сезоне-2001/02. Всего 20 пропущенных мячей в Бундеслиге и сухарь в Кубке Германии. На чемпионат мира в Японии и Корее Кан ехал неуязвимым убийцей. Олли казался страшнее, чем лучшие нападающие: на пути к финалу пропустил лишь раз – единственный непокоренный им титул блестел в одном решающем шаге. Но финал против Бразилии превратился в хоррор .

На 67-й минуте Роналдо потерял мяч недалеко от штрафной немцев. Зубастик обозлился, растолкал соперников и отобрал мяч. От того, что случилось дальше, Кана до сих пор прошибает холодный пот. Ривалдо пальнул издали, и Оливер неловко отбил перед собой. Вратарь изо всех сил пополз к мячу, но земля под ним будто превратилась в кисель. Когда до мяча уже можно было дотянуться, перед самым носом Кана возник Роналдо и на полной скорости вогнал отскок в сетку. Германия поплыла, Роналдо забил еще, и Бразилия выиграла пятый чемпионат мира.

«Невозможно сделать так, чтобы я чувствовал себя лучше или исправил ситуацию. Это было в 10 раз хуже любой ошибки, которую я когда-либо совершал», – бормотал растерянный Кан после матча. Оливер не знал, что главный промах в жизни ему только предстоит совершить.

Сезон-2002/03 начался отвратительно для Кана. Сначала Олли пропустил четыре мяча с четырех ударов. В начале октября во время матча против «Байера» леверкузенец Томас Брдарич не услышал свисток судьи, который зафиксировал офсайд. За это Оливер Кан схватил соперника за шею и чуть не вытряс из него душу. В результате Олли даже сходил в суд, но так и не подумал раскаяться. «Это Кан. Это мои эмоции. Я не позволю моралистам лезть ко мне», – заявил вратарь и вместо извинений предложил лишить себя капитанской повязки в «Баварии». Никто не посягнул на звание, и Кан дальше заскользил вниз.

Пытаясь справиться со стрессом, Оливер все чаще зависал в барах. Однажды он совершенно пьяный играл в гольф с друзьями до пяти утра, хотя должен был восстанавливаться от травмы. «Какое разочарование. Обитатели лазарета не могут бегать по дискотекам до рассвета», – возмущался Оттмар Хитцфельд.

Казалось, что семья должна стать спасением для мужчины, который потерял равновесие в жизни. Оливер встречался с Симоной с 15 лет. В 1999-м они поженились, и у Канов родилась дочь Катарина-Мария. В 2002-м семья ждала второго ребенка – мальчика, которого уже давно решили назвать Давидом, ведь Оливер мечтал о сыне. Но великий чемпион окончательно слетел с рельсов.

В конце 2002-го после одного из победных матчей «Баварии» Кан отправился в P1 – самый известный и дорогой клуб Мюнхена. Хозяева не скрывают, что ориентируются только на VIP-гостей, а не на простых смертных. P1 – любимое место отдыха знаменитостей, живущих или гостящих в Мюнхене. И в таких местах регулярно ищут бойфрендов девушки, желающие встречаться с богатыми и успешными мужчинами.

Одной из таких охотниц оказалась Верена Керт, подрабатывавшая в клубе официанткой. Кан праздновал победу с друзьями и одноклубниками и регулярно флиртовал с девушкой. Когда компания ушла, Оливер подошел к Верене и предложил поужинать. Керт только окончила университет, а карьера официантки ее не радовала. Такой шанс 21-летняя девушка не могла упустить.

Оливер Кан и Верена КертGetty Images

В январе 2003-го встречи Кана и Керт стали регулярными. В это время Симона была на восьмом месяце и готовилась родить в марте. Более того, ей грозило кесарево сечение, потому что девушка страдала от излишнего напряжения: об измене мужа в мельчайших подробностях писали все таблоиды. Симона читала в журналах, что вчера ее муж встретился с Вереной в 10 вечера, в полночь оба пили шампанское в кафе «Брик», а через 40 минут Оливер галантно открыл девушке дверь ее же квартиры. А назад вышел только в девять утра. «Не знаю, люблю ли я Оливера, но секс с ним приятный», – хвасталась Верена в интервью.

За две недели до рождения сына Олли увез молодую подругу на уикенд в Монте-Карло. Пара провела две ночи в Hotel de Paris. В это время немецкие папарацци заметили отца Оливера Рольфа, который ездил по аптекам, чтобы купить лекарства для вот-вот родящей невестки.

Седьмого марта 2003-го у Оливера родился сын Давид, но это не заставило Кана вернуться в семью. Он встречался с Вереной еще пять лет. При этом Симона ждала мужа и не разводилась с ним, читая в газетах, как Олли помог молодой любовнице запустить успешную карьеру. Благодаря бойренду Керт познакомилась с нужными людьми и попала в журналистику, со временем став известной телеведущей и радиодиджеем.

В 2008-м Кан расстался с любовницей и вернулся в семью. Несколько раз Оливер и Симона вместе приходили на светские мероприятия, оба радостно говорили, что все позади, и семья снова вместе. Но через год пара развелась. В 2011-м Кан женился второй раз, и у него родился еще один сын – Юлиан.

Кану потребовалось почти шесть лет, чтобы прийти в себя после катастрофы в финале чемпионата мира-2002. Ни ошибка в решающем матче, ни уход из семьи не сделали Оливера хуже – они сделали его человечнее. Даже воплощение мужественности и тестостерона может сломаться и разрушить собственную жизнь. Но только настоящий боец, как Оливер Кан, способен собрать из осколков старой жизни новую, которая будет еще лучше.

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