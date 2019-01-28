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Пенальти Роналду, дебют Игуаина и «Реал» с «Барсой». Футбол, от которого упадешь быстрее Емельяненко

Пенальти Роналду, дебют Игуаина и «Реал» с «Барсой». Футбол, от которого упадешь быстрее Емельяненко
Данил Тармасинов

1 час назад

А еще троллинг от Нико Ковача, судьба «Тоттенхэма» и рекорд Карима Бензема.

Испания

Событие дня, после которого еще долго не уснуть

Карим Бензема, «Реал Мадрид» – «Эспаньол»

Карим Бензема, «Реал Мадрид» – «Эспаньол»Getty Images

«Реал» подключил «Эспаньол» к электрическому стулу и дважды пустил ток по телу соперника за 15 минут – Бензема, Рамос и два ассиста Луки Модрича сделали дело. Еще к середине тайма каталонцы подрезали разницу, но на 45-й минуте пропустили еще от Бензема.

После часа игры к пирушке подключился и Гарет Бэйл (тоже не без участия Карима). Чтобы не скучать, Рафаэль Варан схватил прямую красную и увидел второй гол «Эспаньола» уже из раздевалки. Нервного финала не получилось – 4:2, старики «Мадрида» затащили адреналиновый матч на выезде и сохранили третье место в чемпионате.

А еще:

  • Карим Бензема забил 300-й мяч в карьере. 207 из них он вонзил в футболке «Реала» и поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Правда, на это французу потребовалось 445 матчей, в то время как Уго Санчесу – всего 282. Но плевать, ведь там и до Ференца Пушкаша с 242 банками недалеко.

Событие дня, которое приведет тебя в чувство

Лионель Месси, Жорди Альба, «Барселона» – «Жирона»

Лионель Месси, Жорди Альба, «Барселона» – «Жирона»Getty Images

«Барселона» на валидоле отпинала соседей по Каталонии из «Жироны». На девятой минуте оборона хозяев позвонила 01, но вместо пожарных ее голом окатил Нелсон Семеду. В первом тайме было скучновато, за исключением моментов, когда Коутиньо не забил выход один на один, а Пике на линии ворот заблокировал удар Понса.

«Барсе» стало повеселее, когда за вторую желтую удалили защитника «Жироны» Эспиносу. На 68-й минуте Суарес, Альба и Месси разорвали провалившуюся оборону каталонцев, и Лео забил в седьмом матче подряд (а набрал очки так и вовсе в 16-м подряд). 2:0 – «Барселона» по-прежнему лидер Примеры.

А еще:

Италия

Отскок дня, при просмотре которого за «Юве» стыдно и гордо одновременно

Криштиану Роналду, Джорджо Кьеллини, Эмре Джан, «Ювентус» – «Лацио»

Криштиану Роналду, Джорджо Кьеллини, Эмре Джан, «Ювентус» – «Лацио»Getty Images

«Ювентус» провел худший первый тайм в сезоне – «Лацио» задушил туринцев прессингом, поэтому «бьянконери» даже ни разу не пробили по воротам за 45 минут. Такое с ними случилось впервые с 2004-го (может, и больше, но Opta ведет статистику лишь последние 14 лет). Ко всему этому добавилась травма голеностопа у Бонуччи, и при трансфере Бенатиа на выход у «Юве» намечаются серьезные проблемы с ротацией.

Автогол Джана на 59-й минуте не был неожиданностью, и после него «Лацио» еще пару разиков накрыл фаворитов и будущих восьмикратных чемпионов прессингом и опасно лупанул по воротам. Но у «орлов» резко кончились силы, поэтому сначала их прибил вышедший на замену Канселу, а на 87-й он же заработал пенальти для Роналду. Две недели подряд Криш не промахивается – 2:1, теперь «Юве» оторвался от «Наполи» на 11 очков.

А еще в Италии:

  • В воскресенье в Италии забили 24 мяча в шести матчах. Четверочку отгрузили в битве аутсайдеров – в «Болонье» какой-то гриб удалился на 13-й минуте, и «Фрозиноне» закатил четыре обескровленному сопернику.
  • Семь голов случилось в махаче «Фиорентины» с «Кьево». «Фиалки» повели 2:0, но получили два быстрых ответных мяча во втором тайме. Затем они остались в меньшинстве и поблагодарили Федерико Кьезу за две банки в последние 11 минут, между которыми вместился незабитый пенальти «ослов». 4:3 – Флоренция чуть не влетела последней команде Италии.
  • «Рома» спокойно размотала «Аталанту» за 40 минут, но расслабилась и сыграла вничью после счета 3:0. Эквалайзер за «Бергамо» забил Дуван Сапата (хотя за минуту до смазал пенальти) – турбоколумбиец положил 15-й мяч в девяти матчах, у него столько же голов, сколько у Роналду.
  • У «Интера», похоже, бастует Иван Перишич – хорват остался на скамейке, и без него миланцы влетели «Торино» со счетом 0:1. «Нерадзурри» пока идут третьими, но симптомы спада налицо.

Англия

Самое пузатенькое событие дня

Гонсало Игуаин дебютировал в составе «Челси» – его окружали парни со скамейки и игроки «Шеффилд Уэнсдей». В Кубке Маурицио Сарри выставил неосновной состав, но был доволен отмененным пенальти в ворота Кабальеро после VAR и назначенным после фола на Аспиликуэте. Виллиан вручал мяч для 11-метрового Игуаину, но Пипита отказался, поэтому с точки забил бразилец.

Вил до конца встречи сделал дубль, а еще одну банку положил Каллум Хадсон-Одои. Для молодого британца, открыто просящегося в «Баварию», это пятый выход в старте в 10 матчах при статистике 2+3. Весь «Челси» забил три с трех ударов в створ и задавил «Шеффилд Уэнсдей» 79,4% владения – 3:0, ненапряжная победа «синих».

А еще:

  • Для «Тоттенхэма» матч с «Пэлас» в Кубке не задался с самого начала – на девятой минуте им забил Уикхэм, не выходивший в старте с ноября 2016-го, а на 35-й счет удвоил их бывший вингер Таунсенд. Еще до перерыва Триппьер не забил пенальти, и стало понятно, что «шпорам» тут ловить нечего. 0:2 – «Тоттенхэм» вылетел из старейшего турнира планеты, Маурисио Почеттино раздает новые слезливые интервью о травмах и нуле трансферов.

Германия

Событие дня, на которое ты кликнешь

Давид Алаба, Роберт Левандовский («Бавария»)

Давид Алаба, Роберт Левандовский («Бавария»)Getty Images

По такой открытой игре Нико Ковач снял опорника Мартинеса, выпустил моторного Гнабри и получил гол – пусть банку записали на игрока «Штутгарта», без Сержа ничего бы не было. Мюнхенцам снова повезло, когда удар Гонсалеса угодил в Нойера и прозвенел в штангу. В следующей же атаке Левандовский заработал пенальти и шлепнул с точки в трубу, а в конце матча Горетцка забил после ошибки вратаря Цилера, плюс Роберт убежал в контратаку и прикончил соперника.

4:1 – слишком много символов для проходной победы «Баварии».

А еще:

  • За день до игры со «Штутгартом» Хамес Родригес опоздал на тренировку на 17 минут. Колумбиец остался в запасе, и угадайте, на сколько минут матча со швабами его выпустил Нико Ковач. Возможно, хорват не лучший тренер «Баварии», но тролль он отменный.
  • «Лейпциг» за 16 минут наколотил «Фортуне» три мяча, а в конце приправил еще одним – 4:0. Мы написали бы про «РБ» побольше, но весь лимит знаков на обзор их матча перешел в «Баварию» на правах свободного агента.

А еще во Франции:

  • В «ПСЖ» наверняка слышали, что Неймара не будет в матче ЛЧ с «МЮ», поэтому моделировали игру без него. Тухель выставил 4-2-2-2 с Кавани и Мбаппе в нападении, и «Париж» обменялся голами с «Ренном» к получасу игры. Силы оставили середняка Лиги 1 к 60-й минуте, и Ди Мария, Килиан и Матадор буднично расправились с бывшим клубом Петра Чеха и Себастьяна Пюйгренье (да) – 4:1. Никто в истории Франции не клал 66 мячей за 20 туров.

А еще в Голландии:

  • Робин ван Перси впервые забил «Аяксу». 35-летний страйкер сделал дубль в последнем нидерландском Класико, а его «Фейенорд» разбил амстердамцев – 6:2.
  • «Витесс» Леонида Слуцкого красиво влетел середняку «Фортуне» – вели с седьмой минуты, пропустили эквалайзер на 74-й, а на 91-й их вратарь Эдуардо заигрался в Нойера и подарил форварду Штоккерсу мяч. 1:2 – Лео идет пятым в зоне комфорта: до ЛЧ не допрыгнуть, до прямого пропуска в ЛЕ тоже, а плей-офф за еврокубки вроде никуда не уйдет.

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