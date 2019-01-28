Пенальти Роналду, дебют Игуаина и «Реал» с «Барсой». Футбол, от которого упадешь быстрее Емельяненко

Испания

Событие дня, после которого еще долго не уснуть

Карим Бензема, «Реал Мадрид» – «Эспаньол»Getty Images

«Реал» подключил «Эспаньол» к электрическому стулу и дважды пустил ток по телу соперника за 15 минут – Бензема, Рамос и два ассиста Луки Модрича сделали дело. Еще к середине тайма каталонцы подрезали разницу, но на 45-й минуте пропустили еще от Бензема.

После часа игры к пирушке подключился и Гарет Бэйл (тоже не без участия Карима). Чтобы не скучать, Рафаэль Варан схватил прямую красную и увидел второй гол «Эспаньола» уже из раздевалки. Нервного финала не получилось – 4:2, старики «Мадрида» затащили адреналиновый матч на выезде и сохранили третье место в чемпионате.

А еще:

Карим Бензема забил 300-й мяч в карьере. 207 из них он вонзил в футболке «Реала» и поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Правда, на это французу потребовалось 445 матчей, в то время как Уго Санчесу – всего 282. Но плевать, ведь там и до Ференца Пушкаша с 242 банками недалеко.

Событие дня, которое приведет тебя в чувство

Лионель Месси, Жорди Альба, «Барселона» – «Жирона»Getty Images

«Барселона» на валидоле отпинала соседей по Каталонии из «Жироны». На девятой минуте оборона хозяев позвонила 01, но вместо пожарных ее голом окатил Нелсон Семеду. В первом тайме было скучновато, за исключением моментов, когда Коутиньо не забил выход один на один, а Пике на линии ворот заблокировал удар Понса.

«Барсе» стало повеселее, когда за вторую желтую удалили защитника «Жироны» Эспиносу. На 68-й минуте Суарес, Альба и Месси разорвали провалившуюся оборону каталонцев, и Лео забил в седьмом матче подряд (а набрал очки так и вовсе в 16-м подряд). 2:0 – «Барселона» по-прежнему лидер Примеры.

А еще:

Лионель Месси впервые отличился на стадионе «Монтоливи» и сделал зарубку на 37-й арене в чемпионате Испании.

Месси победил в 328-м матче Примеры – ему осталось выиграть еще 7 раз, чтобы побить рекорд Касильяса

Италия

Отскок дня, при просмотре которого за «Юве» стыдно и гордо одновременно

Криштиану Роналду, Джорджо Кьеллини, Эмре Джан, «Ювентус» – «Лацио»Getty Images

«Ювентус» провел худший первый тайм в сезоне – «Лацио» задушил туринцев прессингом, поэтому «бьянконери» даже ни разу не пробили по воротам за 45 минут. Такое с ними случилось впервые с 2004-го (может, и больше, но Opta ведет статистику лишь последние 14 лет). Ко всему этому добавилась травма голеностопа у Бонуччи, и при трансфере Бенатиа на выход у «Юве» намечаются серьезные проблемы с ротацией.

Автогол Джана на 59-й минуте не был неожиданностью, и после него «Лацио» еще пару разиков накрыл фаворитов и будущих восьмикратных чемпионов прессингом и опасно лупанул по воротам. Но у «орлов» резко кончились силы, поэтому сначала их прибил вышедший на замену Канселу, а на 87-й он же заработал пенальти для Роналду. Две недели подряд Криш не промахивается – 2:1, теперь «Юве» оторвался от «Наполи» на 11 очков.

А еще в Италии:

В воскресенье в Италии забили 24 мяча в шести матчах. Четверочку отгрузили в битве аутсайдеров – в «Болонье» какой-то гриб удалился на 13-й минуте, и «Фрозиноне» закатил четыре обескровленному сопернику.

Семь голов случилось в махаче «Фиорентины» с «Кьево». «Фиалки» повели 2:0, но получили два быстрых ответных мяча во втором тайме. Затем они остались в меньшинстве и поблагодарили Федерико Кьезу за две банки в последние 11 минут, между которыми вместился незабитый пенальти «ослов». 4:3 – Флоренция чуть не влетела последней команде Италии.

«Рома» спокойно размотала «Аталанту» за 40 минут, но расслабилась и сыграла вничью после счета 3:0. Эквалайзер за «Бергамо» забил Дуван Сапата (хотя за минуту до смазал пенальти) – турбоколумбиец положил 15-й мяч в девяти матчах, у него столько же голов, сколько у Роналду.

У «Интера», похоже, бастует Иван Перишич – хорват остался на скамейке, и без него миланцы влетели «Торино» со счетом 0:1. «Нерадзурри» пока идут третьими, но симптомы спада налицо.

Англия

Самое пузатенькое событие дня

Гонсало Игуаин дебютировал в составе «Челси» – его окружали парни со скамейки и игроки «Шеффилд Уэнсдей». В Кубке Маурицио Сарри выставил неосновной состав, но был доволен отмененным пенальти в ворота Кабальеро после VAR и назначенным после фола на Аспиликуэте. Виллиан вручал мяч для 11-метрового Игуаину, но Пипита отказался, поэтому с точки забил бразилец.

Вил до конца встречи сделал дубль, а еще одну банку положил Каллум Хадсон-Одои. Для молодого британца, открыто просящегося в «Баварию», это пятый выход в старте в 10 матчах при статистике 2+3. Весь «Челси» забил три с трех ударов в створ и задавил «Шеффилд Уэнсдей» 79,4% владения – 3:0, ненапряжная победа «синих».

А еще:

Для «Тоттенхэма» матч с «Пэлас» в Кубке не задался с самого начала – на девятой минуте им забил Уикхэм, не выходивший в старте с ноября 2016-го, а на 35-й счет удвоил их бывший вингер Таунсенд. Еще до перерыва Триппьер не забил пенальти, и стало понятно, что «шпорам» тут ловить нечего. 0:2 – «Тоттенхэм» вылетел из старейшего турнира планеты, Маурисио Почеттино раздает новые слезливые интервью о травмах и нуле трансферов.

Германия

Событие дня, на которое ты кликнешь

Давид Алаба, Роберт Левандовский («Бавария»)Getty Images

По такой открытой игре Нико Ковач снял опорника Мартинеса, выпустил моторного Гнабри и получил гол – пусть банку записали на игрока «Штутгарта», без Сержа ничего бы не было. Мюнхенцам снова повезло, когда удар Гонсалеса угодил в Нойера и прозвенел в штангу. В следующей же атаке Левандовский заработал пенальти и шлепнул с точки в трубу, а в конце матча Горетцка забил после ошибки вратаря Цилера, плюс Роберт убежал в контратаку и прикончил соперника.

4:1 – слишком много символов для проходной победы «Баварии».

А еще:

За день до игры со «Штутгартом» Хамес Родригес опоздал на тренировку на 17 минут. Колумбиец остался в запасе, и угадайте, на сколько минут матча со швабами его выпустил Нико Ковач. Возможно, хорват не лучший тренер «Баварии», но тролль он отменный.

«Лейпциг» за 16 минут наколотил «Фортуне» три мяча, а в конце приправил еще одним – 4:0. Мы написали бы про «РБ» побольше, но весь лимит знаков на обзор их матча перешел в «Баварию» на правах свободного агента.

А еще во Франции:

В «ПСЖ» наверняка слышали, что Неймара не будет в матче ЛЧ с «МЮ», поэтому моделировали игру без него. Тухель выставил 4-2-2-2 с Кавани и Мбаппе в нападении, и «Париж» обменялся голами с «Ренном» к получасу игры. Силы оставили середняка Лиги 1 к 60-й минуте, и Ди Мария, Килиан и Матадор буднично расправились с бывшим клубом Петра Чеха и Себастьяна Пюйгренье (да) – 4:1. Никто в истории Франции не клал 66 мячей за 20 туров.

А еще в Голландии:

Робин ван Перси впервые забил «Аяксу». 35-летний страйкер сделал дубль в последнем нидерландском Класико, а его «Фейенорд» разбил амстердамцев – 6:2.

«Витесс» Леонида Слуцкого красиво влетел середняку «Фортуне» – вели с седьмой минуты, пропустили эквалайзер на 74-й, а на 91-й их вратарь Эдуардо заигрался в Нойера и подарил форварду Штоккерсу мяч. 1:2 – Лео идет пятым в зоне комфорта: до ЛЧ не допрыгнуть, до прямого пропуска в ЛЕ тоже, а плей-офф за еврокубки вроде никуда не уйдет.

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