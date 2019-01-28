Мората официально в «Атлетико», Чилуэлл нужен «Сити». Фрэш из трансферов понедельника

Факты

Альваро Мората – в «Атлетико»

Альваро перешел из «Челси» в мадридский клуб на 1,5 года в аренду с правом выкупа. По данным Transfermarkt, «Атлетико» заплатил 10,4 миллиона евро. «Я очень рад и счастлив быть здесь. Не могу дождаться первой тренировки, встречи с новыми партнерами по команде и игры», – приветствовал новый клуб Мората.

Таинственный китаец – в «Эспаньол»

«Эспаньол» купил лучшего бомбардира чемпионата Китая-2018 У Лэя. 27-летний полузащитник «Шанхай Теллэйс» в прошлом году забил 27 голов в 29 матчах. На Кубке Азии он вместе с Китаем дошел до 1/4 финала. Стоимость трансфера неизвестна, но, по версии Transfermarkt, парень стоит 3,5 миллиона евро. Контракт с «Эспаньолом» действует до 2022 года. Мужчина взял 24-й номер.

Ибрагим Афеллай – в закат

Бывший игрок «Барселоны» Ибраим Афеллай расстался со «Стоком», за который играл с 2015 года. Стороны разорвали соглашение, которое заканчивалось летом. В последний раз 32-летний полузащнитик выходил на поле 30 декабря 2017-го. Разговоры о расторжении ходили еще в марте 2018-го, когда Пол Ламберт отстранил голландца от тренировок за халатное отношение к делу. Но Афеллай почти год получал по 30 тысяч евро в неделю, не играя в футбол.

Шимон Журковский – в «Фиорентину»

Полузащитник молодежной сборной Польши и «Гурника» Шимон Журковский принес родному клубу 3,7 миллиона евро. Еще 1,3 мульта составят бонусы. Контракт 21-летнего поляка рассчитан до 2023 года. Оставшуюся часть сезона футболист проведет в «Гурнике».

Слухи

Ярослав Ракицкий – в «Зенит»

29-летний украинец успешно прошел медосмотр, и в ближайшее время сине-бело-голубые объявят о трансфере. Ракицкий поедет на сбор «Зенита» с 1 по 10 февраля в испанской Аликанте. «Шахтер» получит 10 миллионов евро, а Ракицкий – 2,5 мульта в год.

Ярослав РакицкийGetty Images

Сердар Азмун – в «Андерлехт»

У бельгийцев проблемы с выбором нападающих, поэтому они обратили внимание на форварда «Рубина». Но казанцы требуют за Сердара 10 миллионов евро – «Андерлехт» никогда не платил таких денег за футболистов.

Сердар АзмунEurosport

«Спартак» не продаст Зе Луиша

Красно-белые отвергли предложенные «Фенербахче» за форварда 7,5 миллиона евро. Futbol Arena отмечает, что «Спартак» не рассматривает офферы меньше 10 миллионов. При этом на Зе Луиша еще претендует «Галатасарай».

Рахман Баба – в «Реймс»

Защитник Абдул Баба Рахман, который чаще получает травмы, чем выходит на поле, уйдет из «Шальке», чтобы поиграть в «Реймсе». Права на Бабу принадлежат «Челси». Аренда в «Шальке» длилась 1,5 года, а лизинг в «Реймс» кончится летом-2019

Абдул Рахман Баба, «Шальке»From Official Website

Бен Чилуэлл – к Гвардиоле

22-летний защитник «Лестера» стал главной трансферной целью «Манчестер Сити» на ближайшее лето. Недавно Чилуэлл отказал «Ливерпулю» и продлил контракт с «Лестером» до 2024 года. Еще «лисы» отказались продавать Фукса, мотивируя это тем, что он единственный дублер Чилуэлла. Transfermarkt оценивает Бена в 25 миллионов евро.

Трансферы воскресенья

Переходы субботы

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте