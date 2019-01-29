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Паредес вырвался из РПЛ, «Арсенал» никак никого не арендует. Трансферы такие, какими они должны быть

Паредес вырвался из РПЛ, «Арсенал» никак никого не арендует. Трансферы такие, какими они должны быть
Дмитрий Панферов

10 мин. назад

«Зенит» уже знает, куда вкинуть деньги за Паредеса.

Факты

Леандро Паредес – в «ПСЖ»

Авторами самой большой сделки дня стали «Зенит» и «ПСЖ». Номер у Паредеса будет восьмой, а сине-бело-голубые получат за аргентинца 47 млн евро. Покупка Леандро полтора года назад обошлась всего в 23 млн. Идеальный кейс.

«Я горжусь, что оказался в «ПСЖ». После моего опыта в Италии и России, у меня появилась фантастическая возможность открыть для себя новый футбол и надеть форму одного из самых престижных клубов мира», – приводит первые слова новичка официальный сайт парижан.

Мехди Бенатиа – в «Аль-Духаиль»

Новость, которая плавно переехала из вчерашнего дня в сегодняшний. Марокканский защитник, который бегал за туринцев с 2016 года укатил в экзотический «Аль-Духаиль». Катарский клуб вкинул за дефа 8 млн евро сразу и еще два выпишет, если игрок будет сверхкрут сразу же после приезда. Причем, есть ощущение, что защитник был не очень нужен Максу Аллегри, потому что Transfermarkt оценивает его в солидные 15 миллионов евро.

Мартин Касерес – в «Ювентус»

«Ювентус», видимо, планировал продажу Бенатиа, потому что уже несколько дней назад анонсировал скорый трансфер Мартина Касереса. С 26 января игрок проходил медобследование, а сегодня завершил формальную процедуру трансфера. «Лацио» получит за каждый месяц аренды 100 тысяч евро, а продлится она полгода.

Ранее уругваец уже играл за «бьянконери» – в сезоне-2009/10, и с сезона-2011/12 по 2016 год.

Бакари Коне – в «Арсенал» (не лондонский)

Еще одну бодрую сделку дня провернул «Арсенал», причем по качеству покупки вполне мог бы быть лондонский. А так всего лишь тульский. Клуб РПЛ выкупил у «Анкарагюджю» 30-летнего защитника Бакари Коне.

Раньше игрок бегал за «Лион», «Малагу» и «Генгам», поэтому полуторагодовой контракт смущать никого не должен.

Николае Станчу – в «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия)

Румын Николае Станчу стал самым дорогим игроком, который когда-либо уезжал из чемпионата Чехии. «Спарта» получит за форварда около 10 млн евро, а он сам – контракт на 3,5 года.

Слухи

Иван Перишич, Денис Суарес и Гари Кэйхилл – в «Арсенал» (все в аренду)

У хорвата и испанца шансы наиболее высокие. Итальянский журналист Франческо Порцио считает, что сегодня ключевой день для определения будущего Ивана Перишич, а Гильем Балаге сказал то же самое про Дениса Суареса.

Хорват, по данным Tuttomercato, уже имеет на руках контракт с «Арсеналом», но «Интер» с «канонирами» пока не договорился. Речь идет о контракте на 3,5 года, 3 млн евро в год. Клубы остановили переговоры на 5 млн сразу и 35 млн после полугодовой аренды, которые «Арсенал» предложил несколько дней назад.

По Суаресу сложность такая же – каталонцы хотят сбагрить парня насовсем, но COPE заявляет, что «Барселона» все-таки согласится на условия «канониров» в ближайшие часы. Marca добавляет, что будет аренда до конца сезона без права выкупа – за 2,5 млн евро. Почти 100%-ную точность слуху придает факт, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подтвердил скорый уход Суареса.

По поводу Гари Кэйхилла высказался Mirror, но никакой конкретики не внес.

Вильмар Барриос и Маркос Акунья – в «Зенит»

После продажи Леандро Паредеса у сине-бело-голубых появился кэш, который они готовы инвестировать в усиление. По информации журналиста Николо Широ, питерскому клубу нужен полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос. Сумма трансфера составит 13 млн евро, однако SportMediaset недавно заявлял, что колумбиец также интересен «Роме». «Джаллоросси» хотят игрока в аренду с правом выкупа (за 16 млн) на 18 месяцев за 5 млн евро.

Акунью же подпишут на 4 года, а его зарплата составит 2,5 миллиона евро за сезон. «Спортинг» получит за левого защитника сборной Аргентины около 16 миллионов евро.

Рэбби Матондо – в «Шальке»

Будущие соперники по 1/8 финала Лиги чемпионов могут провернуть трансфер между собой. Речь идет о переходе Рэбби Матондо из «МС» в «Шальке». Немцы стремятся к закрытию сделки в зимнее трансферное окно, и, по информации The Times, манкунианцы согласны на продажу за 13 млн евро. Однако единственным пунктом разногласий остается опция обратного выкупа (за 30 миллионов евро) 18-летнего валлийца, которая нужна «Сити» и совсем не нравится немцам.

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