Паредес вырвался из РПЛ, «Арсенал» никак никого не арендует. Трансферы такие, какими они должны быть

Факты

Леандро Паредес – в «ПСЖ»

Авторами самой большой сделки дня стали «Зенит» и «ПСЖ». Номер у Паредеса будет восьмой, а сине-бело-голубые получат за аргентинца 47 млн евро. Покупка Леандро полтора года назад обошлась всего в 23 млн. Идеальный кейс.

«Я горжусь, что оказался в «ПСЖ». После моего опыта в Италии и России, у меня появилась фантастическая возможность открыть для себя новый футбол и надеть форму одного из самых престижных клубов мира», – приводит первые слова новичка официальный сайт парижан.

Мехди Бенатиа – в «Аль-Духаиль»

Новость, которая плавно переехала из вчерашнего дня в сегодняшний. Марокканский защитник, который бегал за туринцев с 2016 года укатил в экзотический «Аль-Духаиль». Катарский клуб вкинул за дефа 8 млн евро сразу и еще два выпишет, если игрок будет сверхкрут сразу же после приезда. Причем, есть ощущение, что защитник был не очень нужен Максу Аллегри, потому что Transfermarkt оценивает его в солидные 15 миллионов евро.

Мартин Касерес – в «Ювентус»

«Ювентус», видимо, планировал продажу Бенатиа, потому что уже несколько дней назад анонсировал скорый трансфер Мартина Касереса. С 26 января игрок проходил медобследование, а сегодня завершил формальную процедуру трансфера. «Лацио» получит за каждый месяц аренды 100 тысяч евро, а продлится она полгода.

Ранее уругваец уже играл за «бьянконери» – в сезоне-2009/10, и с сезона-2011/12 по 2016 год.

Бакари Коне – в «Арсенал» (не лондонский)

Еще одну бодрую сделку дня провернул «Арсенал», причем по качеству покупки вполне мог бы быть лондонский. А так всего лишь тульский. Клуб РПЛ выкупил у «Анкарагюджю» 30-летнего защитника Бакари Коне.

Раньше игрок бегал за «Лион», «Малагу» и «Генгам», поэтому полуторагодовой контракт смущать никого не должен.

Николае Станчу – в «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия)

Румын Николае Станчу стал самым дорогим игроком, который когда-либо уезжал из чемпионата Чехии. «Спарта» получит за форварда около 10 млн евро, а он сам – контракт на 3,5 года.

Слухи

Иван Перишич, Денис Суарес и Гари Кэйхилл – в «Арсенал» (все в аренду)

У хорвата и испанца шансы наиболее высокие. Итальянский журналист Франческо Порцио считает, что сегодня ключевой день для определения будущего Ивана Перишич, а Гильем Балаге сказал то же самое про Дениса Суареса.

Хорват, по данным Tuttomercato, уже имеет на руках контракт с «Арсеналом», но «Интер» с «канонирами» пока не договорился. Речь идет о контракте на 3,5 года, 3 млн евро в год. Клубы остановили переговоры на 5 млн сразу и 35 млн после полугодовой аренды, которые «Арсенал» предложил несколько дней назад.

По Суаресу сложность такая же – каталонцы хотят сбагрить парня насовсем, но COPE заявляет, что «Барселона» все-таки согласится на условия «канониров» в ближайшие часы. Marca добавляет, что будет аренда до конца сезона без права выкупа – за 2,5 млн евро. Почти 100%-ную точность слуху придает факт, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подтвердил скорый уход Суареса.

По поводу Гари Кэйхилла высказался Mirror, но никакой конкретики не внес.

Вильмар Барриос и Маркос Акунья – в «Зенит»

После продажи Леандро Паредеса у сине-бело-голубых появился кэш, который они готовы инвестировать в усиление. По информации журналиста Николо Широ, питерскому клубу нужен полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос. Сумма трансфера составит 13 млн евро, однако SportMediaset недавно заявлял, что колумбиец также интересен «Роме». «Джаллоросси» хотят игрока в аренду с правом выкупа (за 16 млн) на 18 месяцев за 5 млн евро.

Акунью же подпишут на 4 года, а его зарплата составит 2,5 миллиона евро за сезон. «Спортинг» получит за левого защитника сборной Аргентины около 16 миллионов евро.

Рэбби Матондо – в «Шальке»

Будущие соперники по 1/8 финала Лиги чемпионов могут провернуть трансфер между собой. Речь идет о переходе Рэбби Матондо из «МС» в «Шальке». Немцы стремятся к закрытию сделки в зимнее трансферное окно, и, по информации The Times, манкунианцы согласны на продажу за 13 млн евро. Однако единственным пунктом разногласий остается опция обратного выкупа (за 30 миллионов евро) 18-летнего валлийца, которая нужна «Сити» и совсем не нравится немцам.

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