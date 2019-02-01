19-летний игрок из ЮАР завершил карьеру после автокатастрофы. Он стал инвалидом и не сможет ходить

Южноафриканский клуб «Кайзер Чифс» объявил, что 19-летний полузащитник команды Уайзмэн Мейива завершил карьеру. Причиной стала автомобильная авария – игрок не смог преодолеть последствия полученных травм.

Когда это случилось?

Мейива попал в аварию 3 ноября 2018 года. Футболист получил множественные переломы и серьезно повредил позвоночник и спинной мозг. Парню диагностировали инвалидность и паралич. Практически сразу после аварии стало понятно, что он больше не сможет играть в футбол и даже ходить, однако «Кайзер Чифс» из уважения к Уайзмэну и его семье объявил об этом только сейчас.

Мейива мог стать сильным игроком?

Учитывая, что он завершил карьеру в 19 лет, об этом трудно судить. Впрочем, нельзя не отметить, что парень двигался по карьере уверенной поступью: в 2014 году 14-летний Мейива попал в структуру «Кайзер Чифс», а перед сезоном-2017/18 был повышен до главной команды и сыграл за нее 21 матч. Кроме того, он защищал цвета сборной ЮАР на чемпионате мира U-20 в Южной Корее, став одним из самых молодых игроков на турнире.

«Кайзер Чифс» как-то поможет бедняге?

Да, в южноафриканском клубе обещают подыскать для Уайзмэна какую-нибудь должность. «Мейива больше не сможет играть в футбол из-за аварии, случившейся в ноябре. За это время мы прошли долгий и печальный путь, который многому нас научил. Но еще ничего не закончено.

Уайзмэн будет частью нашего клуба на протяжении самого долго времени, которое только можно представить. Клуб поддержал его в трудной ситуации и всегда будет поддерживать впредь», – заявил представитель «Кайзер Чифс» Бобби Мотаунг.

«Кайзер Чифс» – один из самых популярных клубов Африки, за него болеют около 16 миллионов человек в ЮАР и соседних странах.

«Вожди» (это прозвище «Кайзер Чифс») 12 раз выигрывали южноафриканский чемпионат.

(Фото: twitter.com )

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