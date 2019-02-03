Камбэк «Барсы», конфетти Гонсало Игуаина, облом «Ювентуса». А еще в субботу забил Александр Головин

Англия

Событие дня, на которое ты кликнешь

Игроки «Челси» прониклись критикой Маурицио Сарри о том, что они играют спиной к воротам и открываются слишком узко (больше всех досталось Азару и Виллиану). Из-за этого «Челси» теряет вариант в штрафной, благодаря этому соперникам легче защищаться. Как оказалось, для исправления проблемы нужен был лишь трансфер Игуаина. В матче против «Хаддерсфилда» аргентинец идеально двигал фронт атаки и дублем способствовал разгрому соперника (5:0).

Гонсало задал тон матчу на 16-й минуте элегантным избавлением от офсайда и выстрелом под планку. Перед перерывом Азар реализовал пенальти и во втором тайме блестяще открылся под проникающую передачу в штрафную от Баркли – то, что Сарри прописал. Игуаин смастерил дубль превосходным щелчком с 25-ти метров, а в конце встречи у «Хаддерсфилда» выстрелило ружье на стене – Качунга отметился самострелом. «Челси» как минимум на день вернулся в Топ-4.

Гонсало ИгуаинGetty Images

Игуаин – первый игрок «Челси», салютовавший дублем в дебютной игре АПЛ на «Стэмфорде» начиная с 2000 года, когда Марио Станич проткнул «Вест Хэм».

На счету Игуаина 37 голов в 37 матчах под руководством Сарри.

Все 19 подходов Азара к точке в АПЛ закончились взятием ворот. 17 выстрелов Эден реализовал прямыми ударами, еще дважды добил мяч в сетку.

Игуаин вонзил дубль «Хаддерсфилду». Но все еще не убедил в необходимости «Челси»

Событие, которым можно козырять перед друзьями

У зрителей матча «Тоттенхэм» – «Ньюкасл» закружилась голова от постоянных навесов, угловых и стандартов. В середине первого тайма это чуть не привело к голу – Ламела погнул перекладину ударом головой после навеса Вертонгена. В начале второго тайма тем же ответил Рондон, а чуть позже Шер вынес мяч с ленточки – к этому привел розыгрыш углового и несколько рикошетов.

От потери очков «шпор» избавила удачная замена. Забить головой Льоренте помешало ослепившее испанца солнце, зато удачной вышла скидка на Сона. Кореец убрал финтом двоих защитников и пальнул с 20 метров по воротам. Кипер «сорок» Дубравка неудачно сгруппировался и пропустил. 1:0 – «Тоттенхэм» по-прежнему идет вторым.

«Тоттенхэм» провел 29-й матч без ничьих и установил новый рекорд АПЛ. «Шпоры» улучшили на один матч серию «Болтона» из 2011-го.

Событие, которого ждали

С началом зимы «волки» совсем озверели и подпирают Топ-6. В этом туре «Вулверхэмптон» загрыз «Эвертон» на его поле – 3:1. Единственный мяч у «ирисок» на счету Андре Гомеша, который среди недели принял участие в акции ливерпульского клуба Hugathon. Более 200 фанатов «Эвертона» пришли на «Гудисон Парк» и обнялись с Гомешем – акция собрала 2000 фунтов, которые будут направлены на развитие психиатрического центра The People's Place рядом со стадионом клуба. Если ливерпульцы будут выступать так и дальше, то никто больше не обнимет игроков команды.

Гол дня, который можно пересматривать весь день

Всего 14 секунд понадобилось «Кардиффу», чтобы увеличить счет в игре с «Борнмутом» (2:0) сразу после перерыва.

Испания

Событие дня, на которое ты кликнешь

«Барселона» в этом сезоне похожа на огромного, очень сильного, но ленивого медведя. Пока кто-то не уколет веткой в глаз и не забросает шишками, каталонский шатун не шелохнется. В битве с «Валенсией» на «Камп Ноу» хозяева уже на четвертой минуте зевнули контратаку – Парехо вмазал в штангу. В середине тайма «мышки» махнули крыльями шустрее: Родриго протащил мяч через полполя и угостил ассистом Гамейро.

Еще одна большая слабость «Барсы» накануне плей-офф Лиги чемпионов – команда долго реагирует на пропущенный мяч и выпадает из игры. «Валенсии» хватило восьми минут, чтобы удвоиться после еще одной контратаки, навеса Черышева и фола Серхи Роберто на Вассе в штрафной.

«Барсу» немного оживил пенальти на Семеду, четко реализованный Месси в конце первого тайма, но в перерыве каталонцы присели на пенек и снова задремали. Во втором тайме «Валенсия» снова кромсала неуклюжих защитников, и команде Вальверде повезло, что Родриго и Васс не использовали убойные моменты. В середине тайма Месси очередным божественным ударом сравнял счет (2:2). У «Барсы» было еще полчаса времени, но не осталось вдохновения.

В этом сезоне «Барселона» набрала 14 очков в матчах, в которых проигрывала.

Месси – третий игрок в Примере, покоривший отметку в 50 реализованных пенальти в Примере. Больше только у Роналду (60) и Уго Санчеса.

Денис Черышев был очень хорош против «Барселоны». Он правильно отреагировал на свист фанатов

Событие, которым можно козырять перед друзьями

Баскское дерби между «Реалом Сосьедад» и «Атлетиком» получилось исключительно миролюбивым. Команда из Бильбао так и вовсе соорудила всего 13 фолов – так редко баски не отоваривали по ногам в дерби с сезона-2003/04. Матч завершился победой «Сосьедада» со счетом 2:1.

Гол дня, который можно пересматривать весь день

Выстрел Виллиана Хосе в ворота «Атлетика» вышел могучим и очень точным.

Италия

Событие дня, на которое ты кликнешь

Накануне скорой рубки с «Атлетико» в Лиге чемпионов «Ювентус» стремительно теряет уверенность – среди недели команда Аллегри влетела в Кубке Италии «Аталанте» (0:3), а теперь упустила победу дома над «Пармой».

Начиналось для туринцев все замечательно: Роналду ударом из положения лежа с 10 метров открыл счет, а Ругани удвоил в середине второго тайма. Пармезанцы врубили режим «нечего терять», вскрыли левый фланг обороны «Юве» и Барилла вбил дюбель в ворота головой. Криштиану тут же показал, что с головой у него тоже все в порядке и сделал счет 3:1.

Криштиану Роналду на фоне радующихся игроков «Пармы»Getty Images

Хозяева расслабились, снова провалился левый фланг Спинаццолы и Жервиньо положил мяч в ближний угол. Окончательно туринцы доигрались в компенсированное время, и снова к голу привел провал на левом фланге. Манджукич потерял мяч у углового флажка, пармезанцы доставили его в штрафную, а Жервиньо припечатал чемпионов дублем. 3:3 – ничья для «Юве» с тонким привкусом поражения.

После 22-х туров на счету Роналду 17 мячей – по такому же графику шел в сезоне-2005/06 Давид Трезеге.

Событие, которым можно козырять перед друзьями

В это трудно поверить, но в Италии нашлась команда, которая не по зубам Фабио Квальярелле – «Наполи». Недавно вызванный в сборную Италии 36-летний бомбардир прервал серию из 11 голевых матчей, а его команда сгорела в Неаполе 0:3. Настроение у фанов «Наполи» все равно не очень – в ближайшее время в Китай укатит после 12 лет в клубе Марек Гамшик.

«Наполи» непобедим в 17 домашних матчах подряд.

Гол дня, который можно пересматривать весь день

Ивуарийский нападающий Жервиньо не умеет забивать некрасивые голы. Вот и «Ювентусу» положил пяткой.

Германия

«Бавария» не проигрывала с ноября, набрала хороший ход, выиграла первый тайм на выезде у «Байера», а потом расклеилась. Бэйли положил красавца со штрафного, Фолланд закольцевал контратаку, а перед финальным свисток Аларио сделал шансы мюнхенцев на чемпионство призрачными (1:3).

Команду Ковача все же рано хоронить – «Дортмунд» неожиданно сыграл вничью во Франкфурте (1:1). В борьбу за чемпионство вклинилась «Боруссия» из Менхенгладбаха. «Жеребцы» вырвали победу на выезде у «Шальке» и сравнялись по очкам с «Баварией». Финиш в Германии может получиться незабываемым.

Франция

Это наконец-то случилось! «Монако» впервые выиграл в чемпионате на своем поле. Монегаски в первом матче после возвращения на пост главного тренера Леонарду Жардима раскатали «Тулузу» (2:1), а первый мяч в матче забил Александр Головин. Это первый гол русского игрока в Лиге 1 с апреля 2005-го, когда за «ПСЖ» забил Сергей Семак.

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