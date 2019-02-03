«Из-за развода Анри перешел в «Барселону». Тьерри разрушил семью и карьеру романом с визажисткой

Когда Тьерри Анри работал тренером в сборной Бельгии, многие игроки и Роберто Мартинес хватили француза как отличного психолога. Лысый бородач отвечал за игру форвардов и регулярно общался с Лукаку, Батшуайи, Азаром с глазу на глаз. Чемпион мира и обладатель кучи трофеев на клубном уровне рубился в баскетбол и приставку на равных с игроками, тренировался по их программе, обедал вместе с ними, чтобы раскрепостить их. Для Лукаку Анри превратился практически в личного тренера и психолога: «Я очень многим обязан Тьерри, очень многим». Но в личной жизни психологические уловки Анри почему-то применяет только со знаком минус.

В 2001 году француз снимался в рекламе Renault вместе с моделью Клэр Мерри. Они быстро закрутили роман и через два года женились, подписав брачный контракт. Клэр и Тьерри всегда везде ходили вдвоем – даже во время выездных матчей операторы выхватывали девушку на трибуне. А в 2005 у француза и англичанки родилась дочь Ти.

Но постепенно карьера и личная жизнь застопорились. «Арсенал» впал в лимб, и авторитет Арсена Венгера постепенно начал расшатываться. Золотое поколение сборной Франции исчерпало силы в 2006-м. А любовь с первого взгляда обернулась унылой рутиной. Зато Тьерри развлекали регулярные рекламные съемки, где он флиртовал с моделями.

В 2007-м Анри внезапно отвлекся от безобидного чата с манекенщицами. Во время одной из съемок Тьерри разболтался с девушкой-гримером Сэди Хьюлетт. Визажистка не только выглядела, как будто сама работает на подиуме, но беседу поддерживала, в отличие от фей-моделей. Сэди и Тьерри хохотали всю съемку, и Анри предложил девушке поужинать. Через пару месяцев их встречи стали регулярными.

Тьерри понял, что нужно что-то менять. Его ограничивали два контракта, но если «канониры» могли понять и отпустить капитана за разумные деньги, то брачный договор с женой лишал Анри половины заработанного в случае, если он первым подаст на развод.

Тьерри АнриReuters

Во время «Ролан Гаррос»-2007 журналисты заметили, что Клэр выглядит счастливой, а Тьерри подавлен, а на его пальце нет обручального кольца. Тем же маем Клэр сидела дома, а футболист ушел куда-то на весь день. Анри никогда не забывал телефон, но в этот раз трубка почему-то осталась на самом видном месте в комнате. В какой-то момент на нее посыпались сообщения.

«Клэр взяла трубку из любопытства. И когда она увидела, что там, то начала листать все сообщения мужа. А еще там были фотографии. Когда Тьерри вернулся домой, она заговорила с ним, и у них начался крупномасштабный скандал. Тьерри сказал, что уходит, и, кажется, ему было все равно», – подруга Клэр добавила, что Мерри две недели не выходила из дома, надеясь, что муж вернется.

Терпение лопнуло, и жена первой подала на развод, указав причиной безответственное поведение мужа. Практически сразу Тьерри сбежал в «Барселону» за жалкие 24 миллиона евро, хотя изначально о трансфере не было даже разговора. «Развод – определенно часть причин, из-за которых Тьерри перешел в «Барселону». Дело не только в футболе», – делился близкий источник.

Развод превратился для Анри в ад. Он не только разрушил брак, но и истрепал все нервы. «Развод – это всегда нелегко. Особенно, если в нем замешана дочь. Пока у вас на руках не появляются дети, вы не представляете, что это такое», – сокрушался Тьерри.

Его состояние оценивалось в 26 миллионов евро, и в качестве отступных по договору Клэр потребовала 11 из них. Тогда и Анри забыл о грусти. Француз нанял несколько топ-адвокатов, чтобы выиграть дело у матери его ребенка. Но контракт – штука жесткая, поэтому суд определил в пользу Клэр 10 миллионов. Процесс затянулся на год. За первый сезон в «Барселоне» Анри забил всего 12 мячей в 30 матчах – один из худших показателей в его карьере на тот момент.

Роман с визажисткой закончился сразу же после перехода в «Барселону». После тяжелого развода Тьерри познакомился с Андреа Раджачич. Француз и боснийская модель встретились привычным для Анри способом – на съемках. Пара уже 11 лет вместе, но в этот раз Анри не спешит с покупкой обручального кольца. Один развод Тьерри уже пережил, а новый контракт на 6,8 миллиона евро в год ему уже вряд ли кто-то предложит.

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