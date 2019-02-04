«Ман Сити» лучше «Арсенала», победная серия «Реала» и первый фейл «ПСЖ». Футбол без Супербоула

Англия

Событие дня, о котором будут говорить в офисе

Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» – «Арсенал»Getty Images

Пеп Гвардиола снова выиграл у Унаи Эмери. Его «Ман Сити» забил «Арсеналу» уже на 48-й секунде – Серхио Агуэро делает это вторую неделю подряд и владеет 1,4% всех голов в АПЛ на первой минуте. Кун едва не заработал пенальти в следующей же атаке, но арбитр Аткинсон не поставил на точку после фола Мустафи в штрафной. «Канониры», тем временем, забили с углового – гол Косьельни стал первым с января 2018-го, когда «Сити» пропустил до 15-й минуты.

Но после хэдера Косьельни «Арсенал» всего раз пробил в створ и наиграл всего на 0,5 xG, а Агуэро забил еще по мячу до и после перерыва. 3:1 – у Куна хет-трик, у «Манчестер Сити» два очка от «Ливерпуля» (но «красным» еще играть в понедельник с «Вест Хэмом»).

Событие дня для другой части Манчестера

«Юнайтед» опять выиграл. На девятой минуте Погба накрыл игроков «Лестера» высоким прессингом и оформил пятый ассист без Моуринью (всего у него 6+5). Маркус Рэшфорд тоже расцвел при Сульшере и вколотил из штрафной 26-й мяч за «МЮ» – это больше, чем у кого бы то ни было со времени его дебюта. «Лисы» создали кучу опасных моментов, а Давид де Хеа в паре эпизодов привычно подтащил «Манчестер» – как, например, в этом крученом штрафном от Геззаля.

Манкунианцы выстояли даже при супермоменте Магуайра на 94-й минуте и с новым тренером взяли седьмую игру из восьми. 1:0 – «Манчестер Юнайтед» уже пятый и впервые со старта чемпионата поднялся выше шестого места.

Испания

Событие дня, о котором нужно знать

Карлос Вигарай («Алавес»), Карим Бензема («Реал Мадрид»)Getty Images

«Реал» в порядке. «Алавес» еще в 10-м туре шел вторым, но к 19-му скатился на пятую строчку. Из-за снегопада в Испании гости приехали на «Бернабеу» 400 километров на автобусе и, возможно, из-за этого выглядели несвежо. Мадридцы давили весь первый тайм и логично забили – Бензема вонзил шестой мяч в последних четырех играх.

«Реал» на классе переигрывал соперника. Во втором тайме баски прибавили, но ударили в створ лишь раз. В последние 10 минут «бланкос» прихлопнули врагов еще двумя пулями – Винисиус наконец-то с ноября забил в Примере, а Мариано Диас оформил гол в первом матче за два месяца (хотя лучшим хайлайтом стал его финт Гатагова). 3:0 – «Реал» впервые в сезоне выиграл четвертый матч чемпионата.

А еще в Испании:

Альваро Мората дебютировал в «Атлетико», трижды пробил в створ и стал лучшим игроком «индейцев» по оценкам WhoScored, но «Мадрид» все равно проиграл «Бетису» – 0:1, Каналес забил с пенальти.

Санти Касорла забил с пенальти третий мяч в Ла Лиге, но «Вильярреал» не удержал +2 с «Эспаньолом» – 2:2. 34-летний Касорла едва не потерял ногу в «Арсенале» и сейчас идет девятым в Примере по big chances (7) и третьим по ключевым передачам за игру (2,2). Герой.

Италия

Герой дня, которого нужно воспевать

Кшиштоф Пёнтек снова забил за «Милан». На 26-й минуте матча с «Ромой» он открылся под прострел другого новичка «россонери» Лукаса Пакеты и вонзил из вратарской третий мяч за новую команду (и 14-й в Серии А). Круче всего то, что все три гола поляка получились после трех ударов в створ – бешеная конверсия. «Рома» отыгралась на 23-й секунде второго тайма и еще разок шлепнула в штангу на финише матча – 1:1, как написал Пёнтек в инстаграме после матча, «Всего одно очко для Рима».

Событие дня, 你想點擊哪個 [Nǐ xiǎng diǎnjī nǎge]

«Интер» вышел на матч с «Болоньей» в футболках с фамилиями на китайском – в честь местного Нового года и, видимо, владельца-азиата. Миланский клуб никак не выйдет из зимнего пике – теперь поражение от «Болоньи» и 0 побед и 1 гол в последних четырех матчах при простом календаре. Пока «нерадзурри» третьи в Серии А, но только лишь за счет еще более невезучих «Милана» и «Ромы».

Франция

Событие дня, от которого хочется похрустеть булкой под Эйфелевой башней

Набиль Фекир («Лион»), Тило Керер («ПСЖ»)Getty Images

«Лион» вышел на матч с «ПСЖ» как всегда заряженным – «ОЛ» чаще других побеждал «Париж» в катарскую эпоху. Но сначала Мбаппе убежал один на один на первой минуте, а на седьмой Ди Мария вогнал мяч в сетку в контратаке.

«Олимпик» разозлился еще сильнее и за полчаса создал три момента, в которых Ареола чудом спас парижан. Но в следующем эпизоде вратарь «ПСЖ» ошибся и подарил на выходе гол Муссе Дембеле. Матч был таким огненным, что на него хотелось направить огнетушитель – посмотрите хотя бы этот сэйв защитника Денайера.

На 49-й минуте тот же Дембеле заработал пенальти, и Фекир забил с точки. Новичок «ПСЖ» Леандро Паредес вышел на спасение новой команды в последние 10 минут, но лишь жестко получил по ногам сзади. 2:1 – «Париж» впервые проиграл в Лиге 1, теперь в Европе без поражений идет лишь «Ювентус».

А еще во Франции:

Уже 12 февраля «ПСЖ» зарубится в Лиге чемпионов с «МЮ». Уле-Гуннар Сульшер прилетел в Лион и смотрел матч со стадиона, хотя игра «красных дьяволов» с «Лестером» закончилась за 3 часа 48 минут до стартового свистка на «Стад де Люмьер».

А еще в Германии:

Марио Гомес («Штутгарт»), «Фрайбург»Getty Images

Бывший форвард «Баварии» и сборной Германии Марио Гомес впервые получил красную карточку за карьеру – а ему 33 года. Ветеран «Штутгарта» удалился на 89-й минуте, и без него швабы пропустили эквалайзер на 93-й и не удержали победу – 2:2 с «Фрайбургом».

Альфред Финнбогассон закатил двушку с пенальти и добавил еще один мяч в контратаке. Всего у него хет-трик, а его «Аугсбург» отметелил «Майнц» – 3:0.

А еще в Турции:

Бывшая звезда дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава дебютировал за «Бешикташ» и сделал дубль за первые три минуты после выхода на поле. Да, стамбульцы к тому моменту уже вели 4:1 и победили «Антальяспор» со счетом 6:2.

Полтора года назад Гвардиола хотел продать Агуэро. Сейчас Кун спасает Пепа и давит на «Ливерпуль»