Getty Images

«Я в отчаянии, это дурной сон». Отец Эмилиано Салы прокомментировал находку самолета

«Я в отчаянии, это дурной сон». Отец Салы прокомментировал находку самолета
Eurosport

26 мин. назад

Мужчине можно пожелать только сил пережить этот кошмар.

Отец Эмилиано Салы Горацио прокомментировал находку обломков самолета с пропавшим сыном.

«До этого мне говорили, что уже несколько дней нет никаких новостей об Эмилиано или самолете. Я не могу в это поверить. Это сон. Дурной сон. Я в отчаянии. Мы общались каждый день, но так как у меня нет Whatsapp, нам трудно было созваниваться», – цитирует папу футболиста Kicker.

  • Ранее стало известно, что поисковая группа нашла на дне Ла-Манша обломки самолета, перевозившего Салу.
  • Частная поисковая операция финансируется из средств, собранных на краудфандинговой платформе GoFundMe.
  • Сала стал самой дорогой покупкой в истории «Кардифф Сити».
Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Золотые кадры German Masters – Уилсон берет третий титул

02:45
Популярные видео
Голище Тарасенко в падении и ассисты Панарина в бенефисе героев МЧМ-2011
2 507 просмотров22 ч
Ребята из «Торонто» только во втором периоде поняли, что Малкин не играет, и закамбэчили
1 009 просмотров21 ч