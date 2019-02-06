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Стал бойцом или спился? Угадай, чем занимаются Бартез, Оуэн и другие легенды АПЛ твоего детства

Стал бойцом или спился? Угадай, чем занимаются Бартез, Оуэн и другие легенды АПЛ твоего детства
Артем Мазилкин

23 мин. назад

Не всем же идти в тренеры.

После непродолжительной карьеры игрока футболисты чаще всего уходят в тренерство. Кому-то везет – идеи делают бывших игроков крутыми коучами. Но солидная часть экс-футболистов изначально не хочет лезть в спортивный менеджмент. Люди креативные и богатые – они находят совершенно неожиданные пути самореализации. Угадай, кем стали топовые пенсионеры чемпионата Англии, махнувшие рукой на тренерство.

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